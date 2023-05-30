要黨中央釐清李正皓爭議再＋1！賴品妤建議審慎檢討合作

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李正皓貼出判決書及前女友私訊前同事的對話自清，強調是7年前國民黨內鬥爆料老調重彈。
面對該項爭議，民進黨立委范雲、吳思瑤相繼向黨中央喊話，應即刻介入調查、釐清爭議，以昭社會公信。范雲表示，相信民進黨會採納評估各界的聲音，在調查後說明清楚，讓大家公評；吳思瑤也向黨中央呼籲，應即刻調查、即刻釐清真相，同時強調不該將個案，衍生到對黨的不信任。
賴品妤中午受訪時則說，面對這起爭議，中央黨部應釐清真相，並採取相應的必要處置措施、審慎的檢討提名與合作策略；她相信，這也是中央黨部即將、也有智慧能做到的結果。
賴品妤指出，性別平等是必須堅持的重要價值，婚姻平權、同婚收養、跟騷法制定、性工法修正，都是執政黨實踐理念的證明；隨著數位科技發展，性私密影像犯罪更加氾濫，這幾年，她與同事們持續促成《性私密影像犯罪防制》四法的三讀，一步步的補上性平拼圖。
賴品妤強調，在性別平等課題，民進黨必須拿出更高層次的道德責任，這也是民進黨對於年輕朋友以及支持者的承諾。
對於黨內青年所連署書，賴品妤說，黨中央這次希望促成的「Y＋DPP」合作模式，其中Y指的正是年輕世代，代表對年輕人的重視、讓年輕人有機會為國家努力的理念，在這樣的前提下，民進黨內以及支持民進黨的青年政治工作者、幕僚、支持者，聲音自然該被更加重。
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