六都滿意度退步最多挨轟　桃市府：口水對市政無幫助

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黃瓊慧表示，市長上任以來，團隊諸多爭議不勝枚舉。停水時市長抿紅酒，副市長秘書上班當網軍，官員在議會答詢時拍桌。甚至桃園各地淹大水，隔天市長傲慢的回覆若災情嚴重自己就會出現。市長無心市政，市府團隊跟著螺絲掉滿地。
王珮毓表示，施政滿意度低的原因除了市政團隊接連出包，張善政市長更被基層暱稱為神隱市長，假日公開行程少，民眾到場還發現許多市長行程改由副市長代表。市長缺乏跟基層民意接觸的管道，不夠了解地方的需求。
議員們認為，桃園的建設腳步不能再慢下去，民眾整天只看到市長往外縣市跑，或是大張旗鼓攻擊前市府，卻沒有查到任何不法事證。請市長好好做事，花心思在更有效率的推動市政工作，不然滿意度只會持續探底下去！
針對綠營議員的攻擊，桃園市政府新聞處長羅楚東回應表示，桃園市的教育政策滿意度是六都第一，代表張市長上任後推動的代理老師全面聘期、免費營養午餐、大班助學金等政策都受到高度肯定，尤其是代理老師全面聘期推出後，讓各縣市與中央也紛紛跟進，一起為打造更好的教育環境努力。
羅楚東也提到，其它包括治安，消防與經濟等面向，也位居六都第二，未來市府均會持續落實對市民好的政見，至於不足的地方也會努力改變。
至於部分議員對張市長行程的質疑，羅楚東指出，張市長選擇打打團體戰，讓每一位團隊成員充分各司其職、發揮功能。桃園市府是團隊作戰，因此無論出席活動的是市長、副市長、還是局處首長，基層意見都能如實反饋，獲得解決；桃園市府絕對是做事大於作秀，解決問題才是最重要的事情。
羅楚東強調，對於部分議員的指教，也呼籲本於理性與事實，過多的口水對推動市政並無幫助。