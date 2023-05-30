國造潛艦9月下水　中科院：已具研製潛艦模擬器技術

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中科院指出，為建立模擬器自主能量，中科院自1995年起投入相關技術發展逐步掌握關鍵性技術，至今已開發三軍、後備及軍醫超過240套各式模擬系統，除國軍所需空、陸、海用及各式射擊訓練模擬器外，並完成包含高鐵與台鐵模擬器等民用模擬系統的建置與性能提升。
針對近期建置的模擬器，白方平說明，近年中科院為貫徹「國機國造」政策，在新一代勇鷹高級教練機的研製過程中同時納入先進地面訓練系統（Ground Based Training System，GBTS），這套系統包含對維修人員的技勤訓練與飛行員戰術戰技訓練，整合實體機的先進航電裝備及地面模擬訓練系統，訓練範圍涵蓋基礎學科教育、飛行程序訓練、模擬器飛行訓練、實體機訓練，及運用地空連網架構執行實體機與模擬器的合成化戰術演練訓練。
由於潛艦國造原型艦預計9月底下水，外界關注中科院是否也將建置潛艦訓練模擬器，以節省訓練成本。白方平指出，中科院經評估後認為已具備相關技術，未來將結合軍種實際運用需求完成建案程序，「中科院非常樂意承擔此任務」。
根據簡報指出，中科院也曾研製F-16戰機訓練模擬器，但現場媒體關切，由於目前正構改升級為F-16V（Block20），國外原廠是否給予中科院相關機敏武器關鍵參數，以應用於訓練上。白方平回應，在此系統的開發上是原廠設計，中科院以操作「黑盒子」方式執行，操作模式以美方提供的裝備為主，至於未來模擬器跟在空機的連網仍在測試中，詳細進度還不便透露。
白方平指出，中科院將持續整合三軍各型模擬器，建構異質、異地、同時連網整合的虛擬合成化戰場，以擴大聯合演訓綜效；技術發展上，將整合AI人工智慧、深度學習、VR/AR/MR等前瞻技術，發展「實兵（Live）、虛擬（Virtual）與建構式模擬（Constructive）」整合的智能演訓環境。1120530