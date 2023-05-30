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陳時中發聲挺吳沛憶　應曉薇：忘記中正萬華對你的仇恨值？

▲國民黨台北市議員應曉薇嗆陳時中越幫越忙。（資料照／記者葉政勳攝 , 2019.12.26）
▲國民黨台北市議員應曉薇嗆陳時中越幫越忙。（資料照／記者葉政勳攝 , 2019.12.26）

記者邱新博／台北報導

針對台北市第五選區（中正、萬華）立委選舉佈局，民進黨近期傳出有意徵召藝人「雞排妹」鄭家純參選，引發部分黨內人士為在地議員吳沛憶抱不平，前衛福部長陳時中昨也發聲，盼吳成功；國民黨有意參選的北市議員應曉薇今（30）日受訪說陳時中「越幫越忙」，難道陳時中忘記萬華對你的仇恨值？更嗆「不如陳時中你自己御駕親征，我應曉薇更有興趣等你。」

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陳時中昨出席活動被問到中正、萬華區立委佈局，鄭家純、吳沛憶誰比較適合參選？陳時中表示，2人都是非常傑出的年輕人，去年選舉時他曾說過「我們家裡是有配票的，我這一票剛好是配給這吳沛憶」，希望吳能成功，並說相信黨中央一定會做出最好的選擇跟安排。

應曉薇近期頻繁表達參選意願，她上午受訪表示，難道陳時中忘記萬華對你的仇恨值？這叫越幫越忙。萬華在地民進黨議員每一位都很優秀，鄭家純也有他的網路受眾，不用陳對萬華選情說三道四，並嗆，「不如陳時中你自己御駕親征，我應曉薇更有興趣等你。」

而對於中正、萬華恐形成藝人大戰，應曉薇說，「中正萬華被注意到，這就是明星光芒。」但就算她曾經是大明星，不是跟于美人、鄭家純比外貌、比誰比較紅。要比的是她的問政能力、在地實力，未來能進國會，軍工教勞，老人、青年人、小孩的權利，她在監獄做了25年志工，社會安全、獄政改革及台灣國際地位，尤其捍衛的台灣價值，應稱讚雞排妹與于美人都很棒，但如果這一戰成局，她一定會贏。

應曉薇表示，國民黨如何提名她完全不知情，可能會有民調，但面對同黨同事已起跑5個月，自己只能以10天創造奇蹟。所以需要中正萬華市民朋友大力幫忙。但她重申，國民黨需要年輕人，她仍鼓勵國民黨找年輕人，「我一定義無反顧輔選」，依據地方民情及參選人的變化，現在她的態度就是隨時準備好，不能缺席上戰場。而她清楚知道，13年踏實的工作與歷練。選民都是她的家人，以選區第一名議員的實力「我一定要贏而且我一定會贏」。

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