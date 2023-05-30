陳時中發聲挺吳沛憶　應曉薇：忘記中正萬華對你的仇恨值？

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應曉薇近期頻繁表達參選意願，她上午受訪表示，難道陳時中忘記萬華對你的仇恨值？這叫越幫越忙。萬華在地民進黨議員每一位都很優秀，鄭家純也有他的網路受眾，不用陳對萬華選情說三道四，並嗆，「不如陳時中你自己御駕親征，我應曉薇更有興趣等你。」
而對於中正、萬華恐形成藝人大戰，應曉薇說，「中正萬華被注意到，這就是明星光芒。」但就算她曾經是大明星，不是跟于美人、鄭家純比外貌、比誰比較紅。要比的是她的問政能力、在地實力，未來能進國會，軍工教勞，老人、青年人、小孩的權利，她在監獄做了25年志工，社會安全、獄政改革及台灣國際地位，尤其捍衛的台灣價值，應稱讚雞排妹與于美人都很棒，但如果這一戰成局，她一定會贏。
應曉薇表示，國民黨如何提名她完全不知情，可能會有民調，但面對同黨同事已起跑5個月，自己只能以10天創造奇蹟。所以需要中正萬華市民朋友大力幫忙。但她重申，國民黨需要年輕人，她仍鼓勵國民黨找年輕人，「我一定義無反顧輔選」，依據地方民情及參選人的變化，現在她的態度就是隨時準備好，不能缺席上戰場。而她清楚知道，13年踏實的工作與歷練。選民都是她的家人，以選區第一名議員的實力「我一定要贏而且我一定會贏」。