颱風天為何會下「太陽雨」？氣象局揭背後原因：大雨降落前的徵兆
瑪娃颱風距離台灣還有450公里，不過其外圍環流已經開始影響台灣，大台北、宜蘭花蓮等地已出現一陣陣雨勢，甚至還有「太陽雨」的情況，中央氣象局預報中心副主任黃椿喜提及，出現太陽雨，是颱風接近台灣的表現，隨著時間拉長，受影響區域會從「有太陽的陣雨」轉為「陰雨」，最後變成持續性的「大雨」，民眾務必事先做好防災準備。
記者張志浩/綜合報導
黃椿喜說明，當颱風靠近台灣時，外圍環流的雲系慢慢移入本島，不過這些雲「不夠厚、不夠多」，無法完全遮蔽陽光，才會出現「太陽雨」的情況，這類的降雨稱之為「螺旋雨帶」。成熟的熱帶氣旋都具有螺旋雨帶，越靠近颱風中心的螺旋雨帶，降雨就才會越為劇烈。
黃椿喜接著說，隨著颱風越來越靠近台灣，更密集且厚實的螺旋雨帶接續移入，陽光會逐漸消失轉為陰天，接著就是連續大雨的出現；過去若是移動速度較快、暴風半徑又相對較小的颱風，就較少歷經「太陽雨」階段，而是直接讓受影響區域轉為陰天並下起大雨。
至於本次瑪娃颱風的情況，黃椿喜提及，大台北、東半部地區「轉為陰天、下起大雨」的歷程在今（30）日就會發生，雨勢越晚越明顯，明（31）日是瑪娃颱風帶來降雨最劇烈的時間點，且瑪娃颱風移動速度較慢，沿海的強風大浪更是民眾要留意的重點。