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新北龍舟賽點睛祭江祈福　侯友宜：端午節是兩岸同文同種的風俗

▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌共同為議長盃龍舟錦標賽進行點睛儀禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌共同為議長盃龍舟錦標賽進行點睛儀禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）

記者吳嘉億／新北報導

將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（30）日上午在新北市議會議長蔣根煌陪同下，到微風運河、成蘆橋下出席議長盃龍舟錦標賽祭江點睛記者會，致詞時表示他每年比賽都有參加，端午節是兩岸華人世界同文同種的風俗，凝聚大家的感情，希望大家能為國家多努力，為土地多奉獻。

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▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌等來賓一同為議長盃龍舟錦標賽祭江上香祈福。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌等來賓一同為議長盃龍舟錦標賽祭江上香祈福。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
侯友宜表示，議長盃龍舟賽是每年微風運河的傳統盛事，這幾年一起挺過新冠疫情，龍舟賽歷經停辦、不開放觀賽，到今年賽事全面復甦，吸引29個國家、2,000名選手同場較勁，包含美國、馬來西亞及日本等國家隊伍都來共襄盛舉，希望大家能為國家多努力，為土地多奉獻。

侯友宜也提到，端午節是三大節氣，也是華人世界同文同種的風俗，凝聚大家的感情，包括兩岸在內，期待藉由龍舟競賽聚在一起；而除了龍舟外，台灣粽子也有分南粽、北粽，大陸地區也有各地不同的粽子，呈現多元的文化特色，6月22日就是端午節，他也提前祝福大家佳節愉快。

體育處表示，今年參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高達250萬元的獎金和榮譽。

體育處補充說明，現場除了觀賞精彩的龍舟賽外，還有多元有趣的周邊活動，今年以恐龍為端午節主題，將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等好禮，歡迎全家大小朋友一起來蒐集。6月22、23兩日活動期間民眾只要到現場，即可領取一張刮刮卡，就有機會刮中Switch、氣炸鍋等熱門大獎。

▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌等來賓一同出席議長盃龍舟錦標賽祭江點睛記者會。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）
▲新北市長侯友宜與新北市議會議長蔣根煌等來賓一同出席議長盃龍舟錦標賽祭江點睛記者會。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.30）

 

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