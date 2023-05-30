新北龍舟賽點睛祭江祈福 侯友宜：端午節是兩岸同文同種的風俗
將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（30）日上午在新北市議會議長蔣根煌陪同下，到微風運河、成蘆橋下出席議長盃龍舟錦標賽祭江點睛記者會，致詞時表示他每年比賽都有參加，端午節是兩岸華人世界同文同種的風俗，凝聚大家的感情，希望大家能為國家多努力，為土地多奉獻。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，議長盃龍舟賽是每年微風運河的傳統盛事，這幾年一起挺過新冠疫情，龍舟賽歷經停辦、不開放觀賽，到今年賽事全面復甦，吸引29個國家、2,000名選手同場較勁，包含美國、馬來西亞及日本等國家隊伍都來共襄盛舉，希望大家能為國家多努力，為土地多奉獻。
侯友宜也提到，端午節是三大節氣，也是華人世界同文同種的風俗，凝聚大家的感情，包括兩岸在內，期待藉由龍舟競賽聚在一起；而除了龍舟外，台灣粽子也有分南粽、北粽，大陸地區也有各地不同的粽子，呈現多元的文化特色，6月22日就是端午節，他也提前祝福大家佳節愉快。
體育處表示，今年參賽者來自29個國家共有92支隊伍，包含大型龍舟男子組20隊、大型龍舟女子組8隊、大型龍舟混合組40隊、小型龍舟男子組16隊和小型龍舟女子組8隊，爭奪高達250萬元的獎金和榮譽。
體育處補充說明，現場除了觀賞精彩的龍舟賽外，還有多元有趣的周邊活動，今年以恐龍為端午節主題，將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等好禮，歡迎全家大小朋友一起來蒐集。6月22、23兩日活動期間民眾只要到現場，即可領取一張刮刮卡，就有機會刮中Switch、氣炸鍋等熱門大獎。