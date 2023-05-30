冰山教授愛上機器人！BL劇男星吳秉宸及黃禮豐 培養感情被抓包
VIDOL影音平台自製BL劇《恆久定律》開鏡，挑戰科幻智能AI題材，由吳秉宸及黃禮豐主演，該劇講述原本無情無慾的冰山教授在調教智能AI過程中，反被誘惑融化的故事。吳秉宸及黃禮豐第1次合作，兩人一開始很擔心演不出BL感，兩人私下就開始約會，連導演都不知道。
記者羅凌筠/綜合報導
吳秉宸笑說他們會去貓空、看展覽、爬山喝咖啡，戲沒開拍就覺得兩人個性很合，有時還會很有默契的穿上同一類似衣服，彩排時就被笑說穿情侶裝，更巧的是在認識後一聊起過去，才發現黃禮豐的小學好友，竟然是吳秉宸同學，兩人又是台中人，共同朋友滿多的，才發現這也是一種緣分。
劇情講述對一切冷感的大學歷史系教授褚一平（吳秉宸飾），因手脫臼獲舅舅公司研發的人工智能機器人恆9（黃禮豐飾）照顧，在恆9的忠犬黏人般陪伴下，讓褚一平心生波瀾，上演養成系主僕關係，感情零經驗的智能AI與禁慾系男主人，在同居過程因為好奇心擦出愛的火花。
這次黃禮豐角色是AI，笑說現在很多電影AI都被黑化，他們比較暖心，走融化路線。而要如何跟機器人談戀愛，跟一般偶像劇不同，會跟AI產生感情，大都是角色很孤獨，所以吳秉宸盡量多表現需要AI，心裡只有它的一面，觀眾才會知道為何要依賴它。
黃禮豐要如何詮釋機器人的角色，他笑說：「說話要硬一點，肢體有機械感，最難是之後要變得像人類，要變成怎樣的個性？」一開始就是面癱，在看劇本後吳秉宸最想演釋放悲傷的劇情，像道別戲很有挑戰與發揮，情感濃到壓力好大，黃禮豐還要想到自己是機器人，「希望觀眾很感動！」