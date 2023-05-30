無印良品旗艦限定！開賣「獨家日式套餐」 還有霜淇淋、日式丸子
MUJI無印良品微風松高旗艦店明（31）日盛大開幕，打造710坪的大空間門市，提供全台獨家服務，包括飯糰套餐、麵包西點、日式聖代、丸子等，讓消費者可以在店內用餐。更首次從日本引進窗簾、大型植栽、手繪刺繡服務，必逛亮點一次看。
記者鍾怡婷/綜合報導
新開幕的無印良品松高旗艦店位處流行集中地的信義區，打造出710坪的大型購物空間，更推出門市獨家餐飲服務，有飯糰套餐與飯糰茶泡飯套餐，整份250元的套餐包括兩個飯糰、杯湯、烤鯖魚或烤雞，還有限定小菜，份量以女生胃口來講飽而不撐，吃起來清爽沒負擔！
同時門市還有各式飲品，包括咖啡、紅茶歐蕾、果汁、啤酒等，甜點供應有霜淇淋聖代、金棗大福及桂圓黑糖大福，也有可外帶的日式丸子，目前門市內的餐飲服務，僅有松高旗艦店吃得到！除了現點餐食服務外，還有方便可食用的麵包西點。
此外，無印良品松高旗艦店從日本引進窗簾販售服務，五種樣式售價390元起至1890元；還有首次在門市販售大型綠色植栽，現場還有乾燥花、種子等可一次購入；松高旗艦店與台東縣政府合作，全台獨家販售晚崙西亞橙系列商品，包括啤酒、乾燥橙片、橙香茶等；還有不可錯過的DIY的手繪圖檔刺繡，僅松高旗艦店提供，顧客自行繪畫後刺繡的服務。
無印良品總經理表示，近幾年來無印良品新開幕門市，與過往最大不同就是選擇大坪數店面，引進更多的商品、擴大服務類別，至於鄰近松高旗艦店的無印良品統一時代門市，雖然坪數較小，不過人流量大營業額表現亮眼，未來會主打通勤族群快速購物為主，引進更多小型日用品。