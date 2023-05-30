北科大AI雙聯學位爆「外位內修」 教育部認違規、勒令停招
台北科技大學2年前宣布和德州大學阿靈頓分校（UTA）合辦全台唯一AI雙聯碩士班，花百萬可獲2校畢業證書，但有媒體接獲爆料，該碩士班有學生未完成北科大畢業門檻，卻違規取得UTA的畢業證書。教育部今（30）日證實，這會造成「外位內修」問題，違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定，依法停止北科大相關2個學位學程，自113學年起對外招生。
記者李琦瑋／台北報導
媒體指出，北科大2020年宣布和UTA合辦雙聯EMBA課程「人工智慧與大數據高階管理雙聯碩士學位學程專班」，是全台唯一獲得教育部核定的AI雙聯碩士專班，主打免出國就可取得雙碩士學位，核定招生名額38名，首年招生即滿招。民眾爆料表示，依規定北科大要寫論文，UTA不須寫論文；學生修讀完成雙邊畢業規定後，可取得北科大工學碩士學位和UTA的EMBA學位，但該學程專班的部分學生「沒有完成北科大畢業門檻規定、僅完成UTA課程」，卻仍取得UTA畢業證書。
教育部表示，依北科大核定計畫書及招生簡章，高階管理碩士雙聯學位學程、高階企業管理碩士雙聯學位（主修大數據分析與人工智慧學程），須同時完成北科大和UTA的課程及學位論文後，再同時授予2校學位證書。
對於部分學生未完成北科大畢業門檻規定，卻已先拿到UTA畢業證書，造成「外位內修」問題。教育部表示，這已違反大學辦理國外學歷採認辦法、學位授予法等規定，依法停止北科大上述2個學位學程自113學年起對外招生。
教育部指出，北科大於去年已函請美國德州大學阿靈頓分校通知僅完成UTA課程的學生，其所持的UTA學位證書將不為台灣認可，學生應儘快至北科大復學，並請指導教授積極輔導，以完成學校畢業門檻取得畢業證書。
至於111學年入學的在校生，教育部說，其UTA畢業證書由北科大代為保管，待確認學生完成論文並取得畢業規定的學分數後，由北科大統一發給2校畢業證書。
而112學年入學的學生，教育部提到，北科大已調整課程科目表，增列「論文研究方法」以及「研究方法論」，皆為共同必修課程，學生須完成論文始可取得課程學分，達到畢業學分數，符合資格以同時取得2校畢業證書。