強推台灣影視音產業！要打造「台流」　跨黨派立委成立促進會

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該會成立宗旨為反映產業需求，並敦促政府制定務實政策，確保新媒體及影視音發展所需基礎建設、資金充足，將台製媒體影音作品推銷到國際等。
林楚茵說，台灣影視音產業具有強大的創作能量，但政府的助力還是不夠大，應該向文化輸出大國取經，也要有打造台版好萊塢或台版文化內容振興院的願景。
林楚茵表示，立法院會12日三讀修正通過文化創意產業發展法部分條文，將影視音及以台灣內容為核心發展的文創，升級為國家戰略重點文化創意產業，並增加租稅優惠引導民間資金及政府投資，影劇、音樂、時尚設計、廣告、平台經營等都是受惠產業。
林楚茵指出，修法後她積極推動新媒體暨影視音發展促進會，期許做為產業與政府溝通的加速器，協助反映產業需求、加速相關政策制定，讓台流成為「MZ世代」的流行語。
MZ世代是韓國的流行語，M世代（Millennials）」指1981年到1996年間出生者，「Z世代（Generation Z）」則是1997年到2010年出生。
林志嘉說，大家都知道有韓流，但台灣自己做的平台及內容產業，並不會輸給韓國，創意也不會輸，只要政府、民間及產業大家一起努力，一定能比韓國更強。
史哲致詞時，先說明行政院會通過文化創意產業發展法部分條文修正草案，送立法院審議，在不到1個半月時間便完成修法，尤其投資抵減條款獲得不分黨派立委的無異議支持，充分展現台灣最高立法機關對內容產業的支持。
史哲指出，現代人花很多時間看著電視、手機，「台灣要在世界立足，就必須在那個螢幕裡」。新媒體界雖然現在產值仍不如製造等行業，但新媒體擁有最大的聲量優勢，包含KOL（意見領袖）等都是新媒體產業的重要工作者
史哲表示，期待新媒體產業能夠放大自己，不要小看自己，發揮組織性的力量，也希望藉由促進會的成立，建立立法、行政、民間三方的協商機制，共同推動台灣文化內容產業政策的前進。（編輯：翟思嘉）1120530