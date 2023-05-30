中油電動機車「100座充電站」6月上路 免費充兩周：據點費率公開
台灣中油公司今（30）宣布，在全台共100座加油站設置電動機車快速充電設備，將在6月1日上線啟用，前2周至6月14日開放電動機車車主免費充電，之後收費為為每分鐘新台幣3元，但需以手機「中油Pay」APP操作付費。中油也透露，在電動車充電站部分，今年目標要拓12站、30個充電樁。
記者徐銘穗/綜合報導
中油公司油消部多角化室副主任王心玫接受《NOWnews今日新聞》訪問表示，中油100座電動機車充電站每站至少有2槍，充電樁總數在200槍以上，是用非PBGN（Power By Gogoro Network）等換電式以外的充電車款。
🔍中油電動機車充電站全台據點（點此查詢）
王心玫強調，只要是符合國家標準的充電式電動車款，都可適用在中油電動機車充電站，但自行拼組裝、或中國水貨車款則不適用。收費部分，首兩周免費使用，6月15日之後收費比照emoving收費，採每分鐘3元計費，未來再視市場需求調整。
至於在電動車充電站部分，中油首座電動車「新竹光明複合充電站」4月21日啟用，設有1座雙槍200kW及3座雙槍100kW快速充電樁（含CCS1及CCS1共8槍），及4座單槍7kW的慢速充電樁，適用特斯拉等各式電動車款。王心玫透露，電動車充電站今年目標將再拓12站點、30槍。