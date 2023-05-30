鹿希派爆熱戀「校花級直播主」！十指緊扣遛狗 吳宗憲滿意新媳婦
綜藝天王吳宗憲的兒子鹿希派（吳睿軒）桃花不斷，去年和交往6年的模特兒「水兒」分手，傳出和38歲的熟女走得很近，疑似姊弟戀讓爸爸氣到不行，趕緊出面否認緋聞，近日他又被拍到與「初戀系校花」直播主盧鼎惠爆愛火，出入豪宅形影不離，十指緊扣顯然熱戀中，已經走出去年分手的低潮期。
記者江芷稜、郭佩蓉/台北報導
鹿希派遺傳爸爸的好人緣，吳宗憲年初吐槽兒子說要搬出去，結果從9樓搬到6樓，同樣是他買的豪宅，還搬到更大坪數，不諱言鹿希派一直都有女友，還帶回家同居，希望兒子別再闖禍就好。鹿希派最近事業運不錯，手上有《嗨！營業中》等3個綜藝節目，獲得姐姐吳姍儒讚賞。
根據《鏡週刊》報導，鹿希派有了新對象，女友是17人氣直播主盧鼎惠，兩人一起聊天遛狗，甚至穿著相同款式的情侶裝，十指緊扣去喝下午茶，相處非常愜意，連豪宅警衛都認識盧鼎惠，讓她可以進出吳宗憲買的豪宅，戀情似乎進展到同居中。
今年24歲的盧鼎惠甜美可人，有一雙白皙美腿，外型和鹿希派相當登對。吳宗憲滿意兒子的新對象，向《NOWnews今日新聞》表示：「看起來好像還不錯，就繼續看下去囉。我所有的消息都來自於新聞。爸爸太忙，但是我用心盯著他，這一輩子都別想要再亂搞犯錯。」