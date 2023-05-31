太原夜市黃金地段！豐邑「太原YES」重磅登場超吸睛
台中「環狀快速道」台74線旁、北台中最知名的太原夜市，去年地主以40多億元賣給豐邑機構，引發台中各界高度關注，該土地成交金額是2022年全台10大土地交易之一，基地完整廣闊且四面臨路，基地前迎台中史上最大促參案「台中市立綜合醫院」醫療園區，銜接後方單元13自辦重劃區千億土開商機，如今原址換新裝，即將登場的「豐邑太原YES」區域指標建案一登場就超吸睛。
生活中心/綜合報導
北屯區近年利多大爆發，隨著捷運綠線通車後，中國醫投資157億元興建的市立醫院BOT案也正如火如荼興建中，預計2025年底營運，帶動周邊區域發展，受各界矚目的「豐邑太原YES」6200多坪的重磅新案5月中登場，前迎百億醫療園區，後接單元13千億重劃開發，24層地標建築規畫將躍升成為北屯市醫特區首席地標。
房產專家分析，「豐邑太原YES」鄰近74黃金軸線，交通便利，不僅能快速串連台中各精華區段，更有樹孝、東山、軍功、精武四大商圈環繞，機能便利。
不僅如此，周圍1公里內各大建設齊聚，國小、國中、圖書館及太和市場BOT商場開發案，一次到位。豐邑機構北屯最大旗艦級建案，引航區域發展開創北台中新未來，「豐邑太原YES」200億築城計畫，即將成為北屯繁華新核心起點。
專家指出，近3年北屯新屋價，每坪漲幅至少逾50%，以最核心的水湳房價為例，已站穩7、8字頭，與之連接的11期、14期重重劃區，單坪也來到了5、6字頭的水準；單元12、北屯機捷指標建案單價也攀上了5字頭，北屯百億市醫特區，有數千名專業醫界菁英將於2025年底進駐，住宅剛性需求大，未來白袍菁英聚落成形，勢必成為北屯未來繁華新核心。