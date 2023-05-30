張庭夫婦移居新加坡？女兒就讀貴族學校 一年「驚人學費」曝光
張庭與林瑞陽夫妻近年到大陸經營電商，生意做得有聲有色，不過2021年因涉嫌傳銷，遭大陸調查，陸續凍結約人民幣20億元（約新台幣88.4億元）資產。而他們的女兒近日在抖音上傳新影片，網路位置顯示於新加坡，傳聞一家人已經移居到了新加坡，並就讀當地的貴族學校，一年學費相當驚人。
記者薛羽彤/綜合報導
張庭與林瑞陽婚後育有一對子女，近年來在大陸生意版圖不斷擴張，但2021年因涉嫌直銷，還一度遭凍結資產，傳夫妻倆將生意移到海外擴展。不過，今年一月有網友曝光張庭穿著一身紅回上海出席活動的影片，推測應該是華麗回歸。昨（29）日張庭的女兒在抖音上傳最新影片，和同學兩人對著鏡頭熱舞，而上面顯示網路地點為新加坡，疑似全家移居至新加坡。
張庭與林瑞陽13歲女兒開心分享生活動態，而她就讀的學校被起底是位於新加坡的知名貴族學校，1年學費就要45萬人民幣（約194萬元台幣），相當驚人。而先前林瑞陽曾頻繁到新加坡、馬來西亞演講，擴展事業版圖，女兒4月打卡地點還在上海，如今網路位置顯示在新加坡，傳出一家人近日移居到了新加坡生活。
張庭夫婦所涉及的傳銷案於2022年11月初召開4天的聽證會，夫妻倆也找來30名律師備戰，在張庭轉發的貼文中，有知情人士聲稱「調查方證據被指涉嫌多處造假」，律師發現，公司沒有電子數據鑑定資質，報告出具人張某、尹某也沒有鑑定資質，且二人提交的其他資質證書在相關官網無法查驗，是偽造。