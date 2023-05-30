新冠疫情再升溫！XBB成主流株　6、7月維持高點

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另上週平均每日新增20例死亡，較前一週每日死亡平均數18例上升；新增死亡個案中，95%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，羅一鈞指出，疫情處於上升階段，預計未來2週疫情會持續升溫，6、7月將會維持疫情高點。
李佳琳指出，上週新增檢出160例Omicron亞型變異株確定病例。其中89例本土個案分別為59例XBB，其中XBB.1.5佔24例、XBB.1.16佔13例、XBB.2.3佔4例、29例BA.2.75、1例BF.7；另71例境外移入分別為58例XBB ，其中XBB.1.16佔21例、XBB.1.5佔16例、XBB.2.3佔2例、12例BA.2.75、1例BA.2。近4週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔59%，已為主流株，其次為BA.2.75佔39%，須密切觀察。
羅一鈞提醒，因應國內近期新冠疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染新冠後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種新冠疫苗以及早獲得保護力。
此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。
羅一鈞也提到，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，若有有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良的場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。