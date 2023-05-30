A.Y. Chao《SHANGHAI IMMORTAL》獲加拿大奇幻小說首獎
余安利出生於加拿大(Canada)，成長於落磯山脈下的卡加利(Calgary) !幼年時期受到外公影響，喜愛閲讀及寫作！求學期間母親的鼓勵式教育，使得她培養出樂觀且勇敢獨立的人格特質 ！因此，余安利取的筆名A.Y. Chao，趙即是她母親的姓氏，也是她對天上的外公一種思念 。
作者表示，多元文化的語文及藝術對她有著魔力般的吸引力！所以高中畢業後即獨自赴法國巴黎，沉醉在歐洲藝術文化，在法國大學畢業後去了中國北大學習一年，之後就讀瑞典斯德哥爾摩大學法學院研究所，畢業後任職英國倫敦的Simmons & Simmons Law Firm。2012年因先生的律師事務所調職香港，辭去工作移居香港，2013年寶寶誕生後觸發寫作的想法 ！
雖然閲讀是她從不丟棄的習慣，但是寫作則是新的嘗試。於是，開始線上的寫作課程學習 ！四年之後又搬回倫敦，開始參加許多國際性的寫作比賽，希望有市場上知名經紀公司的青睞，然而COVID-19疫情讓一切都暫停了腳步，經過一段蟄伏期後，余安利創作SHANGHAI IMMORTAL奇幻小說，在參加「加拿大國家藝術學術院的奇幻小說比賽」獲得首獎！最終Hachette UK 成為作者的出版商，由Jamie Cowen 擔任經紀人代理一切事宜！2023年6月1日SHANGHAI IMMORTAL奇幻小說將於全球同步上架。
A.Y.Chao作者分享一些心情，回顧18歲至今的人生經歷，住過加拿大、台北、香港、北京、巴黎、斯德哥爾摩，目前定居的倫敦，每一個城市都有它獨特的文化氣息，這種特殊又神秘的感覺讓她樂此不疲。現在最讓作者開心的A.Y.Chao的新書SHANGHAI IMMORTAL即將於2023年6月1日在加拿大、美國、歐洲、澳洲同時上架。A.Y.Chao衷心希望台灣喜歡奇幻小說的讀者們一起分享她的喜悅 ！