花花情斷12年男友「與百萬元債務」有關！霸氣退回1.5克拉鑽戒
45歲藝人花花（張嘉雲）與音樂人陳熙愛情長跑12年，她早在2011年就答應男方求婚，男方甚至花了80萬買1.5克拉鑽戒，不過兩人始終沒有步入禮堂，今年1月還爆出已分手的消息，震驚大批粉絲。今（30）日花花出席LSSA音浪脂雕代言記者會，氣色非常好，身材窈窕動人，受訪時透露分手內幕，她表示因為與前男友價值觀不同而分手，主因則與「錢」有關，兩人有約百萬元的債務關係，當初收下的鑽戒也早已退回：「我這人是不欠人家東西的，只有人家欠我。」
記者郭佩蓉/台北報導
花花今日出席代言活動，還原分手的情形，當時男方生氣提分手，她也就答應了，後來男方雖然想挽回，但花花也不吃回頭草，更自爆分手主因「為了錢」，也因為有債務問題，她至今依然會與對方聯繫，「當然還要聯絡，是因為我要跟他要錢，我怎麼可能不跟他聯絡，哀，但也不知道要不要得到喔」，被問到對方欠她多少錢？她則笑回：「應該可以買一台半LSSA吧！」粗估也是百萬元跑不掉。
至於當初收下的鑽戒現在在哪？花花不屑表示：「鑽戒早就退回去了，你在說什麼啊！我這人是不欠人家東西的，只有人家欠我！」談到恢復單身有沒有不習慣，她也透露一開始超不習慣，在家哭了一個月，不過後來就有一種豁然開朗的感覺，每天都很開心、很自由，「我朋友跟我說，我覺得妳一個人比較好，如果和一個人在一起無法一起往前進，等於一直拖累妳，就是浪費時間，雖然已經浪費十年，但我沒關係，就設一個停損點，就此停住」。
最後，被問到好友劉雨柔最近與球星胡凱翔熱戀，花花也說很替她開心，也見過她的新對象，「我看過啊，劉雨柔開心死了，她男友是很老實的人，可愛的大男孩，很照顧劉雨柔」，花花也開出未來男友的條件，希望要有上進心、有正常的工作、有存款、對她的父母和朋友要好，「我不急啦，歡迎大家追我！這樣條件應該不難吧？」對於姐弟戀也大方接受，「當然可以，我看起來這麼年輕，最低接受小15歲的」，更喊話劉雨柔幫忙介紹小鮮肉運動員，搞笑說道：「體力要好，這樣我可以少上幾堂瑜伽課，不用要求這麼多啦，對我好才重要。」