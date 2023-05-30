強尼戴普愛女曬性感照！沒做1舉動「惹火Jennie粉絲」：妳忌妒她
好萊塢巨星強尼戴普與法國歌手凡妮莎帕拉迪絲所生的女兒莉莉蘿絲戴普，承襲了父母的良好基因，獲得許多知名品牌青睞。莉莉蘿絲戴普在27日生日當天曬出性感自拍照，除了有網友祝賀之外，卻也因為沒有轉發BLACKPINK成員Jennie的生日祝福，遭到對方粉絲砲轟「妳就是忌妒Jennie！」
記者黃雅琪/綜合報導
莉莉蘿絲戴普日前慶祝24歲生日，她在Instagram曬出火辣自拍照，並寫下：「Little Miss Idol」替新作《偶像漩渦》（THE IDOL）宣傳，照片中的她身穿黑色蕾絲洋裝，俯視自拍性感身材，直逼走光邊緣的視角，吸引101萬人朝聖按讚。
莉莉蘿絲戴普、韓團BLACKPINK成員Jennie，最近共同演出《偶像漩渦》，該片日前在法國坎城影展上進行首映，劇組主要成員都出席盛會；事後，Jennie更在Instagram限時動態曬出現場擁抱莉莉蘿絲戴普的照片，並祝福她「生日快樂，我親愛的漂亮寶貝，超級愛妳！」
莉莉蘿絲戴普轉發了許多友人標記她的生日祝福文章，卻因沒有回應Jennie的祝賀，而遭到對方粉絲留言抨擊「請尊重Jennie」、「Jennie祝妳生日快樂！」甚至有網友批評她「妳就是忌妒Jennie，在坎城時她和妳說話，妳卻不理她，妳真糟糕。」