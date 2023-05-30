五月天演唱會遭打斷！新娘突衝C位「狂拍婚紗照」 歌迷全氣炸
五月天5月26日起在北京鳥巢一連舉辦6場演唱會，這也是他們時隔4年重登鳥巢，門票開賣後，近30萬張票在5秒內全部售罄，6場都一位難求，但這場演唱會不僅吸引歌迷朝聖，居然還變成另類的婚紗拍攝地，有一對新人竟在演唱會中途，衝到聚光燈下拍攝婚紗照，四周傳出起鬨、祝福的聲音，打斷了演唱會溫馨的合唱環節，影片曝光後，引起眾多歌迷不滿，紛紛留言怒罵自私。
記者賴禹妡/綜合報導
五月天26日開始在北京鳥巢開唱，卻遇到歌迷在演唱會現場拍婚紗照，原來這對新人原本要邊旅行邊拍婚紗照，被家人反對後就放棄了，又恰好遇上五月天要開演唱會，便興起想穿婚紗看演唱會的想法，也打算在演唱會現場拍攝婚紗照留下紀念。
在五月天演唱會進行到一半，到歌曲〈憨人〉的環節時，阿信照慣例都會在這時邀請全場合唱，並和歌迷互動，但這對新人卻突然衝到聚光燈下，把五月天及觀眾當背景，要求攝影師拍婚紗照，還因為四周祝福聲音過大，打斷了溫馨的全場大合唱。
影片曝光後，讓許多歌迷憤怒不已，認為這對新人十分不尊重五月天及買票入場看演唱會的歌迷，新娘事後還在網路上分享婚紗照，引起大批網友湧入怒罵，兩人雖立即發文道歉，但又留言嗆「刪了，大家開心了嗎？」讓眾人覺得他們根本沒有悔過之意。