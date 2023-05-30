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蒲亭危險了？前退役軍官：他面臨傭兵集團、邊境叛亂威脅

▲俄烏戰爭遲遲無法打完，有退役的俄國前軍官認為，俄羅斯總統蒲亭正面臨日益增加的，來自傭兵團及邊境叛亂的壓力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭遲遲無法打完，有退役的俄國前軍官認為，俄羅斯總統蒲亭正面臨日益增加的，來自傭兵團及邊境叛亂的壓力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

俄羅斯近期不太平靜，首都接連遭無人機襲擊，邊境也不安寧，陸續傳出俄國武裝組織「解放」地區城鎮的消息。有外媒引述俄羅斯退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員吉爾金（Igor Girkin）等人的看法，認為蒲亭（Vladimir Putin）正在面臨來自瓦格納傭兵集團（Wagner）和邊境叛亂的威脅，無法完全排除被推翻的可能。

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根據《每日郵報》報導，曾在頓涅茨克領導俄國武裝分子的前聯邦安全局官員、戰爭分析家吉爾金（Igor Girkin，也化名斯特列科夫Strelkov）認為，革命前的動亂（Smuta）已然展開。

吉爾金判斷，瓦格納傭兵團首腦普里戈津（Prigozhin）正在與蒲亭權力核心集團裡，某位身分成謎的人物合作，只消烏克蘭對俄羅斯進行一次具打擊性的反攻，可能就會引發巨大變化：「不晚於夏末，該國的內部政治局勢就將面目全非。」

吉爾金聲稱，普里戈津已向部分軍方和國家菁英人士宣戰：「他當然不是一個人，如果只有他，早就被淘汰了」 ，顯然他背後除了傭兵集團，還有其他人事物，而且瓦格納正將人員從歐洲各地調回大本營。

普里戈津與蒲亭關係良好，但近來與俄國防高層常有齟齬，甚至被俄國官媒禁播。

曾替蒲亭撰寫演講稿的加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）也預測，革命也許不會從首都開始，而是從邊疆，這些地方與烏克蘭接壤，相較於紙醉金迷、權貴雲集的莫斯科，別爾哥羅德（Belgorod）、沃羅涅日（Voronezh）、布良斯克（Bryansk ）和其他邊境地區，反克宮的情緒可能已經在高漲：「戰爭對他們的打擊比對首都要大得多，這種不平等的苦難造成嚴重的負面影響」，而這些地方也正在落入反克里姆林宮的團體手中。

從曾經的蒲亭支持者變成反對者，加利亞莫夫推估，與烏克蘭接壤的邊境地區，可能被標記為新的、沒有蒲亭的俄羅斯地帶，反克宮勢力在那裡建立後，逐漸向內陸轉移：「我沒有說俄羅斯志願軍（RDK）會很快掌控全國，但這種情況持續下去的話，還是可能導致大規模政治危機發生的」，最後甚至不一定需要奪下莫斯科，一個完全喪失鬥志的蒲亭，也可能會在移交權力後，消失在歷史的長河中。

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