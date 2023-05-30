猴痘再增17例「北部佔大宗」　本土個案累計破百例

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李佳琳說，我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診128例病例，包含116例本土及12例境外移入，其中60例已康復，15例仍住院治療中、53例於居家自主健康管理中。
疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件的民眾，以及接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性接種服務，統計截至5月29日止，全國共93家合作醫療院所可提供接種服務，且為增加民眾接種時間安排彈性，其中9縣市、17家合作醫療院所有提供夜間或假日門診服務。符合條件的民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署網站，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並至合作醫療院所預約接種。
根據疾管署統計，截至5月29日，共計完成3萬8776人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防接種247人次及暴露前預防接種3萬8529人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種3萬6780人次。另已接種1劑者3萬2697人，已完成2劑疫苗接種者為6079人，約為滿4週應接種第2劑的3成。
羅一鈞提醒，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4至8成的保護力，此外，確診個案中9成無接種疫苗，僅有13人曾接種過1劑猴痘疫苗，但大多是在接種前或接種後14天內暴露，接種疫苗後，身體需要約需14天產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。
疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。