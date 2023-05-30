《華燈初上》劉敬叫吳彥祖「爸爸」 受邀上男神拖車：趕快來
以《華燈初上》爆紅的演員劉敬，參與好萊塢Disney+美劇《西遊ABC》演出，和吳彥祖、楊紫瓊合作，劉敬拍攝4個月，笑說因為和吳彥祖都是NBA勇士隊球迷，常常在他的拖車上看比賽，「有籃球比賽的時候，他就會說趕快來看比賽，我就會去吃午餐。」戲外他喊吳彥祖Daniel，偶爾叫爸爸，他透露吳彥祖傳授他武打戲保護自己的小撇步，戲外非常溫暖。
記者羅凌筠/台北報導
劉敬9歲拿到跆拳道黑帶，本身有武術底子，當時試鏡花1個月過3關，錄取時不敢相信：「辦好簽證飛到美國時，覺得作夢都不敢想。」他為戲進行3周武打訓練，很快學會孫悟空的棍法，第1場戲要跳3層樓懸崖，本來遠景可以用替身，劉敬卻和導演爭取自己跳，沒想到一躍而下大尖叫，被經紀人打趣形容：「Like a baby.」
劉敬為了獼猴特效妝，頭灌2層膠打石膏，光化妝就花3小時，卸妝1小時，卸妝還用99%藥用酒精，對皮膚傷害不小，「算是唯一不喜歡的事情。」不過背英文劇本的挑戰，倒是難不倒他，經紀人透露劉敬在片場都在追劇，台詞早已準備得滾瓜爛熟。
第1部好萊塢作品，就和奧斯卡影后楊紫瓊合作，劉敬難忘回憶，跟楊紫瓊第1次見面是在演員聚餐上，即使已經成名許久，楊紫瓊第1句話仍是：「我是楊紫瓊。」劉敬很驚訝：「她不會有國際巨星的架子，無時無刻散發她的溫暖，主動會跟你握手擁抱。」
劉敬16歲讀南強高職被經紀人挖掘，雙方合作5年，「公司是我的親生父母，從我什麼都沒有，高中時簽進一個很好的公司，一直在大躍進。」問他存到第1桶金了嗎？劉敬說片酬都是媽媽管理，每個月領1萬元零用金，21歲的他單身3年，感情目前空窗。