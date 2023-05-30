25歲超美護士：工作好無聊「轉頭跑去當SS女優」 男患者心跳爆擊
活動《TRE台北國際成人展》、《AV+年度風雲女優大賞》將於8月登場，日本SS級25歲女優涼森玲夢、24歲小宵虎南特地來台宣傳，今（30）日出席記者會，涼森玲夢、小宵虎南都是第一次來台灣，坦言首次面對記者採訪十分緊張。她們相當親民，任何提問來者不拒，涼森玲夢也提到入行前曾是護理師，碰過男患者心跳異常，才發現是自己的關係害對方心跳加速，經歷相當逗趣。
記者陳雅蘭/台北報導
涼森玲夢當護理師時，曾幫男患者測量心跳，但病患心跳次數異常飆升，緊急換醫生看診則立即恢復正常，患者就說：「因為護理師太漂亮，才會跳這麼快。」問及褪去護理師制服，踏入成人界的原因，涼森玲夢表示：「我是國中的時候嚮往當護士，但實際做了之後發現工作一成不變，這不是我想要的，所以就想挑戰別的事情，這行業（AV）每天的工作內容都不一樣，很新鮮，非常適合我！」
涼森玲夢表示入行前曾擔心與害怕，但實際拍片後發現，工作人員都很友善，她說：「他們都把我當公主在疼，不會讓我累到，這業界滿溫暖的，我做得滿開心！」
至於小宵虎南，她透露入行前擅長經營社群媒體，朋友就覺得她適合成人產業，小宵虎南因此入行拍片，她說：「我跟涼森一樣，入行前也很怕會不會太嚴格、怕做不好，但發現不論是媒體、粉絲，都對女優很體貼，我也做得很開心。」
小宵虎南有著傲人的H罩杯上圍，問及美胸保養祕訣？她透露體質易胖，所以常健身保持體態，每天也會花10分鐘保養胸部，會特別按摩鎖骨至淋巴周邊；也因為胸部的關係，小宵虎南表示很難買到適合的衣服，「尤其是T恤的扣子會很難扣，不然就是衣服會往上滑，這樣穿起來就不好看，買衣服真的非常困擾」。
2人這次訪台，都有提前做功課，涼森玲夢表示結束工作後想品嚐豆花；也透露昨晚有去體驗台式腳底按摩，被醫生提醒大腸不好，需要調理，涼森玲夢還笑說按摩師一按到敏感部位，她就會發抖請師傅按別的地方。
《AV+年度風雲女優大賞》於8月2日晚上7點半在TICC舉行，星光大道5點半開始，門票於6月1日中午12點在JKFace啟售；《TRE台北國際成人展》8月4日至6日在新北市工商展覽中心登場，門票6月1日中午12點在KKTIX開賣。