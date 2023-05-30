北農改選傳與張榮味合作 蔣萬安：人選未確定、都是報派
台北農產運銷公司6月下旬將換屆改選，今傳出台北市府已經與掌握農業系統的雲林張家勢力談妥，新任北農總經理將由前立委楊鎮浯擔任，總經理則是雲林縣前農業處長吳芳銘。對此台北市長蔣萬安表示，直言相關消息都是報派，董事長與總經理人選皆尚未決定。
記者邱新博／台北報導
台北市議會今（30）日繼續進行市政總質詢，台北市議員洪健益今就北農人事傳聞追問蔣萬安，並舉楊鎮浯當立委時被公督盟列入「待觀察名單」，擔任金門市長期間更被民眾控告「圖利、背信」，吳芳銘則是酒後駕車自撞，酒精濃度高達0.8，並依公共危險罪遭到移送。洪健益呼籲，如果真的要用這兩個人，要好好考慮清楚。
對此，蔣萬安則直言「都是報派」，並表示人事的部分都還在進行討論與溝通。
洪健益直言，農業政策、穩定菜價、食安問題，有史以來都是中央跟地方合作，就連前市長柯文哲跟民進黨不對盤，都知道要跟中央合作，「憑良心講，官官合作才是正道。」洪健益說，如果今天找了個民間的人來合作，雖然董事長跟總經理人選都可以拿走，但遇到問題就變成都是台北市政府跟蔣萬安要背鍋。
對此產發局長陳俊安以及市場處長陳庭輝都表示，並未與雲林縣前縣長張榮味見面，且並未特別針對董事長改選一事與民股董事會談。
蔣萬安說，現在都還在進行中，這些都只是報派，他會用人唯才、適才適所，確保菜價穩定、市民食安，人事還在討論階段，會去了解，政務官品性操守非常重要；人事沒有確定，都在討論階段。