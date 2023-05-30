全台最高海拔斑馬線！不禮讓行人也要罰 合歡山武嶺5月開4張罰單
為維護行人安全、洗刷「行人地獄」稱號，內政部警政署5月起全國同步實施「路口不停讓行人」大執法，而全台最高海拔3275公尺的武嶺停車場前行人穿越道，也列為重點取締區，仁愛警分局表示，5月迄今已開出4張未禮讓行人罰單。
記者林莞茜／綜合報導
5月1日起，警政署實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，4大執法重點項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」等，另在5月22日起至6月5日止，針對行人高發事故路口加強執法取締。
而在今年4月才重新啟用的武嶺停車場前的台14甲線路段，也劃設黃網線和行人穿越道，以利遊客停車後能安全穿越馬路，到武嶺亭覽景、拍照打卡，由於該處海拔達3275公尺，因此被稱為「全國最高斑馬線」。
配合全國行人大執法，轄區仁愛警分局也針對仁愛鄉「中正路與楓林巷口」、「仁和路與山農巷口」、「台14甲線9.5公里處清境農場下草原行人穿越道」、「台14甲線31.4公里處武嶺停車場行人穿越道」等4處行人高發事故路口，加強執法取締，根據統計，5月份至今，已告發4起未禮讓行人案件。
仁愛警分局呼籲，用路人行經路口及行人穿越道，務必停車、禮讓行人優先穿越，也將持續針對轄內行人高發事故路口加強執法取締，已提升行人安全。