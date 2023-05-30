侯友宜民調跌破20%　蔡正元示警：要避免「高虹安現象」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡正元表示，一對一的選舉容易歸隊，但三角督有柯會吸票，國民黨的票分三種，郭粉、韓粉、本土派，郭粉票跑到柯文哲那，韓粉票也流失大半，三個候選人都是本省人，本土派也沒有優勢，但一則以喜，一則以憂，侯在台南沒像2020年韓國瑜輸蔡英文30%那麼多，侯只輸18%。
蔡正元指出，侯用傳統的今天拜訪誰明天拜訪誰效果有限，只能鞏固基本盤，但台灣基本盤綠大於藍，主要是看選人不選黨的中間選民，要吸收這類選民，網路與媒體的形象很重要，侯友宜像白開水，柯文哲卻酸甜苦辣都有，柯的媒體聲量連賴清德都不如他。
談到侯友宜民調下滑，蔡正元表示，雖然目前跌破20%，但要回到20%很容易，但能不能突破25%則有難度，這樣會形成對賴清德最有利的局面，因為柯也沒辦法突破30%，這時郭台銘扮演的角色就很重要。
被問到郭柯配，蔡正元表示，若是柯要勝選，聯合政府理念要完整提出，才有機會打贏賴清德，柯提聯合政府是對的，但柯要講清楚，若是能把泛藍整合，就有機會下架民進黨。
被問到郭台銘後續發展，蔡正元表示郭得先沉澱一下，確定要不要從政，若是確定就得豪賭、出大招。針對大招內容，蔡正元舉例，郭台銘能號召國民黨的代表在全代會表示，若是侯友宜已經不適合，本人願意承擔所有勝敗責任，若是落選本人財產都捐給國民黨。
蔡正元也提到賴清德現在的劣勢，表示蔡英文總統和賴清德的人設不同，沒辦法拿蔡那麼多票，一是獨派色彩重，統獨立場不如蔡英文模糊，二是賴的環境較蔡不利，蔡遇到反送中，賴則面臨斐洛西訪台後解放軍圍島演習，大家可能會怕中共攻台，三是賴得克服民進黨執政的缺失，像是黑金、學倫、居住、核能問題，以前民進黨反核神主牌一直抱，但現在一直停電，民間對核能的態度也改變。