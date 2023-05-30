54.6萬人獲就學貸款補助！6月1日起線上申請、補助資格看這邊

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教育部指出，111學年度第2學期在學學生，及112學年度第1學期新入學的高一及大一學生，且具低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免，或是獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金、有12歲以下子女等其中一項資格，則符合補助資格。
非在學的貸款人，於111年度平均每月所得未達新台幣4萬元（以財政部財政資訊中心111年度各類所得資料清單的所得總額除以12個月計算）或有12歲以下子女等其中一項資格，同樣符合補助資格。以上兩者皆由政府主動勾稽部會資料，免提出申請。
另外，在學或非在學貸款人，且為本人或其配偶已懷孕，須檢附國民健康署編印的孕婦健康手冊或產檢診所開立的診斷證明書（載明懷孕週數及預產日期等）；非在學學貸款人，且為低收入或中低收入戶，依戶籍所在地政府核發的低收入戶／中低收入戶證明（112年6月20日當下應在證件有效期限內）等文件，自6月1日10點起至8月31日止，自行至線上系統提出申請。
關於補助額度，教育部提到，在學中貸款人可折抵最近1學期貸款本金，非在學的貸款人抵免1年還款本息，將由直接扣抵貸款人向承貸銀行貸款的額度，不會直接核發現金。符合資格的貸款人可於7月10日起至9月15日期間，於線上系統查詢或提出申復，疫後就學貸款補助核算後，將由承貸銀行自今年7月起陸續以信件、簡訊或電子郵件等方式通知符合補助資格的貸款人，額度由承貸銀行自今年7月的本息開始連續扣抵。
針對疫後就學貸款補助方案申請相關問題，教育部自112年6月1日設置專線電話02-7745-3860（9點至18點），亦可撥打承貸銀行疫後就學貸款補助方案專線電話，台灣銀行02-2349-3333轉303、台北富邦銀行02-8751-6665轉5、高雄銀行0800-813-668（免付費服務電話）、07-557-5595、台灣土地銀行07-5515231轉161。