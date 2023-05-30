黃捷想加入民進黨　陳其邁：願當她入黨介紹人

民進黨左楠區立委劉世芳宣布不連任，誰接棒外界十分關注，外傳的黃捷民進黨中央已經告知徵召人選不是她，下一步是否會加入民進黨？高雄市長陳其邁今（30）日則指出，和黃捷通話時有特別表達她想加入民進黨，他也非常樂意擔任她的入黨介紹人，一起為台灣、高雄努力。
記者鄭婷襄／高雄報導
關於左楠區立委參選的人選，陳其邁表示，民進黨在徵召有一定的規定，左楠是高雄產業轉型、發展最快速的地方，也包括如台17線等重大建設，左楠地區要繼續發展，選舉整體的考量在明日的中執會就會按照黨的機制來徵召適當的人選，人選是誰？應該由中央黨部公布後再來說明，昨天晚上黨中央也有跟他聯絡，說明考量的方向和原則。
陳其邁認為，黃捷是優秀的政治新世代，在議會也有非常傑出的表現，今日早上黃捷也有跟他聯繫，雖然這次在考量的過程裡面黃捷並沒有獲得徵召，但是她有特別表達她想加入民進黨。
陳其邁說，其實黃捷已經考量過非常長的時間，選擇加入民進黨「我覺得很好」，她非常大器也有政治家的風範，也認為年底的總統跟立委的選舉對台灣來講非常重要，她願意加入民進黨，然後善盡輔選的責任，「我非常樂意擔任她的入黨介紹人，一起為台灣、高雄努力」；對此黃捷則表示，關於入黨一事目前正在準備中，之後會有完整說明。