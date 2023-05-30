黃仁勳再現身COMPUTEX！簽名、合照來者不拒 趕場逛廣達攤位
AI話題夯，全台掀起「黃仁勳旋風」！輝達創辦人暨執行長黃仁勳昨（29）日現身台北國際電腦展Computex進行專題演講，今（30）日則出席分析師與媒體問答，會前面對大批粉絲包圍，黃仁勳是簽名、合照來者不拒，演講時還一直提到自己時間有點趕，因為等一下跟人約好要逛廣達攤位。
記者許家禎／台北報導
台北國際電腦大展（COMPUTEX 2023）昨日開幕，NVIDIA（輝達）創辦人暨執行長黃仁勳上午11點進行專題演講，現場參與人數多達4000多人、近5000人，經濟部長王美花、台塑集團總裁王文淵、廣達副董事長梁次震都是座上賓，結束專題演講後還趕去聯發科的記者會宣布強強聯手，進攻智慧座艙領域。
而今日黃仁勳同樣行程滿檔，中午時間進行全球媒體與分析師座談會，會前不少民眾粉絲包圍他，他來者不拒，不僅簽名，合照也拍好拍滿。會上針對近來很夯的生成式AI，他認為AI終究是幫助人類的產品或服務，為了更安全的使用，這類的AI服務或產品應該受到監管。
另外，黃仁勳也提到供應鏈應多元化，除了台積電是夥伴外，部分也找三星與英特爾代工，面對競爭激烈的環境，他認為自己很幸運，但強調不能小看對手，一定要用跑的，不能用走的，呼應日前到台大畢業典禮上，一句勉勵學生「Run, Don’t walk」一樣。
而今日演講期間，黃仁勳也不斷提到自己時間有點趕，等一下跟人約好要去逛廣達攤位，直呼廣達太棒了，還要大家有機會也去逛逛，隨後由廣達副董事長梁次震接待黃仁勳。