賴清德曝對金門感情深厚！期望打造成世界進出「台灣前門」

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賴清德感謝金門鄉親，他說，金門對國家非常重要，不僅是過去幾十年來都站在守衛國家安全的第一線，讓人民可以安居樂業，而且有很多的金門人到台灣和東南亞國家發展，未來要共同努力，包括，提升醫療、交通、綠能等建設，他希望金門可以從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。
賴清德重申，「和平是無價的、戰爭沒有贏家」，台灣每個人都追求和平，也沒有一個政黨想要戰爭，但「有主權的和平才是真正的和平」，如果沒有了主權，所謂的和平就只是短暫的假和平，香港和澳門就是例子。
他提到，中國想在台灣創造一個「和平與戰爭的選擇」的氛圍，大家要「心頭抓乎定」，因為如果因此做出錯誤的決定，走錯了一步，要回頭就不容易了。
賴清德也表示，「要交流很好、要談判很好」，只要在對等、尊嚴的前提下，對兩岸人民福祉有幫助，他都樂於參與各項的合作計畫，但絕不是接受「九二共識、一個中國原則」為前提，因為放棄了主權就什麼都沒有了。
他強調，有主權才是這塊土地的主人，和平需要靠實力來得到，不能靠和平協議，因為和平協議如果有效，西藏就不會像今天這麼慘，如果和平協議有效，世界上就不會有所謂的戰爭。
賴清德表示，面對中國的威脅，不能亂了分寸，要跟民主陣營站在一起，未來他一定會在全球的視野之下，竭盡所能，維持台海的和平穩定現狀。賴清德強調，「德不孤必有鄰」，有主權才有民主，失去了主權，不但得不到和平，也會失去民主，所以這場選舉是在民主和專制之間做選擇。（編輯：林興盟）1120530