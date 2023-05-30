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賴清德曝對金門感情深厚！期望打造成世界進出「台灣前門」

▲民進黨主席暨總統參選人賴清德今天出席金門縣信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，他對金門有很深厚的感情，金門的歷史悠久、文化深厚，未來要共同努力，讓金門從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。（資料照／記者陳明中攝，2023.05.20）
▲民進黨主席暨總統參選人賴清德今天出席金門縣信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，他對金門有很深厚的感情，金門的歷史悠久、文化深厚，未來要共同努力，讓金門從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。（資料照／記者陳明中攝，2023.05.20）

中央社

（中央社記者葉素萍台北30日電）民進黨主席暨總統參選人賴清德今天出席金門縣信賴台灣之友會成立大會。賴清德表示，他對金門有很深厚的感情，金門的歷史悠久、文化深厚，未來要共同努力，讓金門從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

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金門縣信賴台灣之友會今天舉行成立大會，賴清德致詞時回憶在金門服役當兵的日子，他說，因為對金門有很深厚感情，擔任行政院長時，非常關心金門各項事務。

賴清德感謝金門鄉親，他說，金門對國家非常重要，不僅是過去幾十年來都站在守衛國家安全的第一線，讓人民可以安居樂業，而且有很多的金門人到台灣和東南亞國家發展，未來要共同努力，包括，提升醫療、交通、綠能等建設，他希望金門可以從守護台灣的前線，變成世界進出台灣的前門。

賴清德重申，「和平是無價的、戰爭沒有贏家」，台灣每個人都追求和平，也沒有一個政黨想要戰爭，但「有主權的和平才是真正的和平」，如果沒有了主權，所謂的和平就只是短暫的假和平，香港和澳門就是例子。

他提到，中國想在台灣創造一個「和平與戰爭的選擇」的氛圍，大家要「心頭抓乎定」，因為如果因此做出錯誤的決定，走錯了一步，要回頭就不容易了。

賴清德也表示，「要交流很好、要談判很好」，只要在對等、尊嚴的前提下，對兩岸人民福祉有幫助，他都樂於參與各項的合作計畫，但絕不是接受「九二共識、一個中國原則」為前提，因為放棄了主權就什麼都沒有了。

他強調，有主權才是這塊土地的主人，和平需要靠實力來得到，不能靠和平協議，因為和平協議如果有效，西藏就不會像今天這麼慘，如果和平協議有效，世界上就不會有所謂的戰爭。

賴清德表示，面對中國的威脅，不能亂了分寸，要跟民主陣營站在一起，未來他一定會在全球的視野之下，竭盡所能，維持台海的和平穩定現狀。賴清德強調，「德不孤必有鄰」，有主權才有民主，失去了主權，不但得不到和平，也會失去民主，所以這場選舉是在民主和專制之間做選擇。（編輯：林興盟）1120530

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