劉芒人設翻車！丹妮婊姐喊「下流無恥」不擔心 爆YTR業界內幕
知名網紅、YouTuber劉芒日前遭Dcard網友爆料，得罪攝影師、廠商等至少16位苦主，手法曝光後被形容是「大型人設翻車現場」、「耍流氓」等，她當時雖立即出面道歉止血，不過仍無法平息網友的怒火。而同樣身為YouTuber、人氣網紅的丹妮婊姐今（30）日出席三立新聞網推出的全新戀愛綜藝實境秀《職想愛上你》首映會，受訪時被問到劉芒人設翻車一事，是否會擔心哪天人設翻車？她也笑回：「就覺得好險我的人設本來就是下流、偏無恥。」更自爆業界內幕。
記者郭佩蓉/台北報導
《職想愛上你》由網紅丹妮婊姐和有《全明星運動會》新生代姊姊殺手之稱的「林輝瑝」兩人聯手主持，並扮演新生代國民月老的角色，帶領星座專家白瑜、兩性專家張兆志，神助攻六位來自「最難脫單職業」的單身男女，透過最真實的約會情節，幫助好男好女擺脫職業枷鎖，找到感情歸屬。丹妮婊姐今一開場就很犀利表示自己是渣男大學畢業，因為之前被傷害太多次，應該有很多經驗與想法來分享，白瑜也說在感情上即使職業再好，相處不好也沒用，星座只是認識人的工作，深入看見對方才重要。
目前談跨國戀的丹妮婊姐並不急於結婚，但最近男友從美國來，有天突然單膝下跪，她還以為是要求婚，結果竟然是伸展髂腰肌，丹妮婊姐笑說感情中的觀察力很重要。經常在社群上解決粉絲疑難雜症的丹妮婊姐經常收到粉絲哭求到底要怎麼交到另一半，但還沒幫粉絲配對成功居然先幫粉絲抓姦，從水杯上的倒影找到出軌的蛛絲馬跡。因為丹妮婊姐是遠距戀愛，需要透過視訊和男友相處，有次男友說他在忙工作，沒想到透過眼鏡的倒影看到他居然在玩魔獸，馬上被抓包，丹妮婊姐笑說：「這告訴我們眼鏡很重要，很多祕密都反射在上面。」
被問到劉芒人設翻車一事，丹妮婊姐也笑回：「就覺得好險我的人設本來就是下流，好像一直以來就蠻下流，不管怎麼翻都是下流、本來我人設就是下流、偏無恥。」更自爆業界內幕：「我們在業界其實本來就會聽過很多事情。」最後話題回到結婚，婊姐說若男友現在真的和她求婚，她應該也是會答應，「好像必須答應，不然說不要感覺很傷感情」。