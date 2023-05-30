7月後油門別亂踩了！超速40公里構成「危險駕駛」　直接扣牌半年

全家霜淇淋遇對手！7-11推芒果胖胖冰　無印良品賣本和香糖霜淇淋

▲全家霜淇淋熱銷已數年，今年7-11、無印良品都驚喜宣布搶攻霜淇淋市場。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋熱銷已數年，今年7-11、無印良品都驚喜宣布搶攻霜淇淋市場。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季霜淇淋大戰開打，除了熱銷數年的全家霜淇淋外，7-11也宣布霜淇淋回歸，已經有網友陸續買到芒果、泰式奶茶口味；無印良品更是加入現擠霜淇淋戰場，在全新開幕的松高旗艦門市，推出本和香糖霜淇淋、本和香糖棉花糖布朗尼聖代；至於全家超商也提前透露，6月開始推出顛覆過往的「創新聯名」！

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無印良品松高旗艦店將於明（31）日開幕，全台獨家推出餐食服務，門市內有用餐區域可以享用餐點、甜食，並趁機加入夏季霜淇淋之戰，推出了本和香糖霜淇淋（60元）、本和香糖棉花糖布朗尼聖代（100元），雖然定價比超商高出一些，不過有用餐區可以坐著吃，且沒有低消限制，還可以點飲料、日式大福、丸子搭一套下午茶，CP值仍算相當不錯。

▲無印良品松高旗艦店，門市推出獨家餐食服務，包括套餐、日式小點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無印良品松高旗艦店，門市推出獨家餐食服務，包括套餐、日式小點。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無印良品霜淇淋雖定價較高，不過有座位區提供內用（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無印良品霜淇淋雖定價較高，不過有座位區提供內用（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無印良品除了霜淇淋外，還有大福（49元）、日式丸子（49元）可選購。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲無印良品除了霜淇淋外，還有大福（49元）、日式丸子（49元）可選購。（圖／記者鍾怡婷攝）
至於7-11霜淇淋開賣的消息傳出後，已有不少網友找到隱藏版口味，包括7-11松高門市胖胖冰造型的芒果霜淇淋、「道生門市」泰式奶茶口味霜淇淋。據悉，目前7-11常見口味以牛奶為主，不過各門市有機會出現隱藏版口味，想要品嚐的民眾可以尋寶去！

至於全家5月推出的「白葡萄霜淇淋」即將進入尾聲，業者透露下一個接檔的口味，將是顛覆過往的「創新聯名」，讓眾多消費者相當期待，也有店員出面爆料，新口味將是復刻2019年推出的「彈珠汽水霜淇淋」口味。

▲7-11霜淇淋「芒果口味」以及「泰式奶茶」口味曝光，看上去都是三圈半的結構，每支售價49元。（圖/Dcard）
▲7-11霜淇淋常規款為鮮奶，不過陸續有「芒果口味」以及「泰式奶茶」隱藏口味曝光。（圖/Dcard）

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