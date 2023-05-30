全家霜淇淋遇對手！7-11推芒果胖胖冰 無印良品賣本和香糖霜淇淋
夏季霜淇淋大戰開打，除了熱銷數年的全家霜淇淋外，7-11也宣布霜淇淋回歸，已經有網友陸續買到芒果、泰式奶茶口味；無印良品更是加入現擠霜淇淋戰場，在全新開幕的松高旗艦門市，推出本和香糖霜淇淋、本和香糖棉花糖布朗尼聖代；至於全家超商也提前透露，6月開始推出顛覆過往的「創新聯名」！
記者鍾怡婷/綜合報導
無印良品松高旗艦店將於明（31）日開幕，全台獨家推出餐食服務，門市內有用餐區域可以享用餐點、甜食，並趁機加入夏季霜淇淋之戰，推出了本和香糖霜淇淋（60元）、本和香糖棉花糖布朗尼聖代（100元），雖然定價比超商高出一些，不過有用餐區可以坐著吃，且沒有低消限制，還可以點飲料、日式大福、丸子搭一套下午茶，CP值仍算相當不錯。
至於7-11霜淇淋開賣的消息傳出後，已有不少網友找到隱藏版口味，包括7-11松高門市胖胖冰造型的芒果霜淇淋、「道生門市」泰式奶茶口味霜淇淋。據悉，目前7-11常見口味以牛奶為主，不過各門市有機會出現隱藏版口味，想要品嚐的民眾可以尋寶去！
至於全家5月推出的「白葡萄霜淇淋」即將進入尾聲，業者透露下一個接檔的口味，將是顛覆過往的「創新聯名」，讓眾多消費者相當期待，也有店員出面爆料，新口味將是復刻2019年推出的「彈珠汽水霜淇淋」口味。