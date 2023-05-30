45歲温昇豪意外得子！升格菜鳥《老爸》生活亂套 滿臉鬍渣超邋遢
勵志電影《我和我的賽車老爸》，找來演技派男星温昇豪與童星陳少卉演繹父子情，陳澤耀、陳少卉、卲雨薇共同主演；温昇豪詮釋把生活過得一團糟，某日竟意外得知自己有個兒子的「菜鳥老爸」。呼應角色因為長短腳行動不便的模樣，温昇豪不僅挑戰「跛腳」演出，更特意蓄鬍展現邋遢模樣。
記者黃雅琪/綜合報導
45歲温昇豪飾演主角「周大隆」，因為發生意外導致長短腳行動不便，還把生活過得一團糟，表面上雖然看起來邋遢，卻比任何人都充滿感情、真誠善良。某日他意外接獲社會局來電，得知自己有個10歲兒子「冬冬」，原來是當時分手的女友已有身孕卻沒告知，而在女友車禍驟逝後，讓他展開菜鳥單親老爸的生活；也因為跟賽車手「阿駿」相遇，意外開啟他在中年人生的賽車夢。
為了演繹角色行動不便且邋遢的模樣，温昇豪不僅蓄鬍還跛腳演出：「這次在肢體上，可能沒辦法那麼靈活跟協調了。」不過對於有機會接演如此特別的作品，他也開心表示：「這是我第一次拍關於賽車的電影！運動電影一直是我喜歡的類型，當然賽車更是如此。因為本身是男生，我很喜歡車、也很喜歡賽車，所以接到這部片非常開心。」
對於片中跟童星陳少卉演繹父子情，他也補充：「拿到劇本的時候，我常常會想到《再見阿郎》，我們的故事就是圍繞著父子情。當時在拍的時候，腦海浮現了很多《再見阿郎》的影子。它是一部賽車電影，我們是拉力賽，所以還是有一點向它致敬的的味道。」《我和我的賽車老爸》將在台北電影節首映。