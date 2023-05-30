新竹苗栗水情好轉！王美花：最辛苦的時間點已過

經濟部今（30）日將召開「112年旱災中央災害應變中心第4次工作會議」，經濟部長王美花稍早接受媒體聯訪時表示，整體抗旱工作皆已完成，「最辛苦的時間已過」，今日會議主要檢討各地水情燈號轉換，尤其是近期水庫蓄水量不錯的新竹苗栗地區，至於水情較為緊張的南部地區，則會進行管制措施調整的討論。
記者鄭妤安／台北報導
前陣子鋒面來襲，為台灣各地帶來「及時雨」，此波降雨為第四波梅雨，先前水利署副署長王藝峰接受《NOWnew今日新聞》採訪時指出，此波降雨為第四波梅雨，幾乎確定反轉台灣乾旱情勢，不過要解除旱象需再多下幾場雨。
目前台南及高雄地區為「減量供水」橙燈，實施夜間10時至上午6時減壓供水、工業節水10%、非工業用水大戶節水15%；新竹、台中及嘉義地區為「減壓供水」黃燈，實施夜間10時至隔日上午6時減壓供水、工業自主節水7%；苗栗地區為水情提醒綠燈，實施夜間11時至隔日上午5時減壓供水、工業自主節水5%；其餘地區水情正常。
經濟部今日召開「112年旱災中央災害應變中心第4次工作會議」，同樣由王美花主持，會前，她接受媒體聯訪時提到，梅雨降雨並不理想，但整體抗旱工作皆已完成，「最辛苦的時間已過」，今日會議主要檢討各地水情燈號轉換，她提到，新竹苗栗地區，因近期水庫蓄水量不錯，故會中將討論調整；中部雖然德基鯉魚潭蓄水量有部分回升，但仍有農業灌溉用水需求；至於水情較為緊張的南部地區，相關抗旱措施，包含地下水井、海淡機組接已上線運作，供應上沒那麼緊張，但由於梅雨季不明顯，還是會討論南部管制措施應如何調整。