「永恆之丘」空戰！高虹安再槓林智堅　痛批：是非可以這樣顛倒嗎

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高虹安表示，但當永恆之丘交到新市府手上時，遇風雨還是積水了，而重大建設有瑕疵，涉及1萬名先人的牌位塔位，市府當然有義務向市民朋友說明清楚。遺憾的是，該負責任的林智堅前市長，不僅沒有為此致歉，反而將市府向市民說明狀況的記者會，說成是「傷害他人的工具，淪為政黨在監察院前作秀的題材」。
高虹安直言，如果耗資五億建造的永恆之丘在設計上沒有瑕疵，前市府為何要額外多花費1730萬預備金來防風防雨？這明明是一翻兩瞪眼的事情。且昨日該案負責設計監造的廠商以自行製作的簡報，表達4月19日永恆之丘積水當天，風大雨大屬於極端氣候。但事實上，永恆之丘從前市府時期即有積水問題至今，並非只有今年4月19日，今年也有多次遇風雨積水問題，這些都有客觀的照片、影片、及殯葬所基層同仁說法為證，但讓她沒想到的是，民進黨籍市議員曾資程竟在網路上公然造謠，將廠商為自己辯護的簡報，說成是「高市府發布的簡報」，以「高市府打臉台灣民眾黨粉專」為標題，在網路上大做文章，導致不少民眾受到這個假訊息的影響，而後林智堅前市長還引述了曾議員的發文。
高虹安表示，明明是設計廠商的簡報，林智堅前市長卻惡意誤當成是市府的簡報，並以此來大做文章。這樣一篇基於不實言論的文章，林智堅前市長還特別拜託大家幫忙，一起分享他的文章，讓她不禁直呼「是非可以這樣顛倒嗎？」，高虹安說，都有人善意提醒林智堅前市長「這是廠商的簡報」了，他們不是摸摸鼻子認錯，反而繼續硬凹，說簡報上面也有市府的LOGO，怎麼會不是市府的簡報？我想請曾議員看一下簡報封面，上面白紙黑字寫著「設計、監造廠商」，簡報人林ＯＯ建築師，「這是誰的簡報，一望即知，無需爭辯」。
高虹安說「我也要向市民朋友說明，永恆之丘除了先前追加1730萬改善外，現在廠商向議會報告，還要再繼續追加預算，打算封閉更多門窗和透氣口，才能防止風雨打入」，本來標榜半開放式沒有空調、減耗照明的設計，因為沒有考慮新竹風雨問題，現在變更設計的補救措施、預算和人力成本越來越多、越墊越高，未來可能還要追加預算來設置空調設備。
最後，高虹安對林智堅喊話「這種情況，林智堅前市長還是要堅持說永恆之丘沒有問題嗎？」，並表示市府會面對問題、解決問題，並帶領市府團隊負責任提出短、中、長期改善方案，未來一年將逐步實現承諾，提供先民一個沒有積水困擾的永生園區。