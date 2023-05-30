俄破壞供電有對策　烏克蘭看見風力發電新優勢

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在全面入侵烏克蘭的15個月戰爭中，俄羅斯對烏克蘭發電廠、水力發電大壩和變電所發射了無數飛彈和自爆無人機，盡可能讓烏國陷入黑暗，以迫使基輔屈服。這座新的蒂利古爾斯卡（Tyligulska）風場距離俄羅斯大砲僅數十公里之遙，但烏方表示，與烏國大部分輸電網路相比，它具有至關重要的優勢。
一枚部署得宜的飛彈就能嚴重破壞一座發電廠，並讓電廠停止運作，但烏克蘭官員表示，要對彼此相距數百公尺的風力發動機做出同樣的事，需要用上數十枚飛彈。風場雖然也會因為變電站或傳輸線路遭到攻擊暫時癱瘓，但與發電廠相較，這些設施更易修復。
負責在南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）興建這些巨大渦輪的烏國民營能源公司DTEK Group執行長季姆琴科（Maksym Timchenko）表示：「這就是我們回應俄羅斯的方式。這是目前我們所知最有利、也最安全的能源形式」。這座風場是打造東歐規模最大風場計畫的第一階段。
克里姆林宮2022年2月對烏國展開全面入侵後，對新電力來源的需求變得十分迫切。俄方不僅轟炸烏國發電廠，還切斷供應部分發電廠燃料的天然氣輸送。
俄軍已奪下烏國電力供應的很大一部分，導致發電廠輸出無法送達烏國掌控地區。俄軍掌控了最大的發電廠、總發電量達5700百萬瓦的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。這座核電廠一再在俄烏交戰期間受損，現已停止對輸電網路供電。俄方也掌控烏克蘭90%的再生能源電廠，這些電廠位置都集中在烏國東南部。
最新的露天風場距離前線約96公里，當空襲警報大作時，在現場工作的建築工人會躲進地下碉堡避難。黑海俄羅斯軍艦的飛彈從他們頭頂呼嘯而過，但目前尚未擊中這座風場。俄軍的巡弋飛彈以低於渦輪的高度飛過，以躲避烏國空防雷達偵測。
尼古拉耶夫州州長吉姆（Vitaliy Kim）說，新建的風場是朝向能源安全和綠色轉型邁出的一小步，但這些風力發動機對烏克蘭來說，具有更即時的作用。
他說：「興建這座風場是個訊號，代表在戰爭期間是可以建造的。為了我們國家的獨立，這樣的計畫必須存在。」（譯者：李佩珊/核稿：施施）1120530