NBA季後賽／熱火沒有角色球員　Butler道出球隊文化：他們是隊友

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而且不只是他，Duncan Robinson、Max Strus和Gabe Vincent這些人也適時做出發揮，頂上了Victor Oladipo、Tyler Herro因傷缺陣的火力空缺，在東決7戰並不是只靠Jimmy Butler和Bam Adebayo，而是所有人都對這個系列賽的勝利做出貢獻。
Strus和Martin是2019年的落選秀，而球隊在2018年的落選秀則有Robinson、Gabe Vincent、Haywood Highsmith。但在熱火這幾季的磨練後，他們都已證明自己有能力成為聯盟中的固定輪換球員。
熱火為什麼在球員養成上這麼出色？身為2002年的落選秀，球隊老將Udonis Haslem沒有強大的身體素質，技術也是一般，但靠著年復一年的撐過邁阿密的魔鬼訓練，讓自己建立起來強大的體能儲備和堅強意志，同時也也保持著很好的體型，最終在這個聯盟中打滾了20年，並且是3次冠軍球隊的成員。他就是典型熱火球員的代表。
當被問到自己是如何贏得更衣室的尊重時，Haslem直言他做到了和其他人一樣的事，努力去完成球隊對於自己的要求，「這是互相的。我證明了自己能夠上場，我在場下做了很多努力，而不只是坐在那裡輕鬆地喝咖啡而已。」
在這支球隊之中，不問出身，你要用場上的表現贏得自己在球隊中的地位，這是一支真正的「虎狼之師」。上了場所有人是一個整體，就像Butler所說的，沒有角色球員，只有隊友，「你的角色會一直發生變化，我也錯過了很多比賽，一些比賽也打的很糟糕，但是我們有很多真正的籃球員，可以得分、傳球、防守，為球隊贏得比賽。」
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