盧秀燕施政滿意度六都第一 台中市首位摘五星市長

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕表示，這是台中縣市合併13年來，首次拿到五星榮譽，也是首次拿到六都第一名，能夠有這樣雙料冠軍好成績，要感謝市民、市府團隊努力，尤其龐大的公務、警消及教師人員在每一個崗位盡心盡力，努力奉獻。
這項調查的八大面向滿意度，台中市都較去年進步，其中「醫療衛生」表現最佳，獲得81.5%市民的肯定；「道路及交通」滿意度62.7%，這兩個面向的表現都是六都第一。此外，「教育」、「消防及公安」及「觀光休閒」皆有7成以上滿意度，成績相當亮眼。
市府表示，盧市長秉持「重民生、輕政治」施政理念，包括教育、文化和環保、經濟、社會福利、交通與治安方面，均是任內非常重要的發展項目，致力將台中打造成幸福宜居城市。市政建設方面，包含台中巨蛋、會展中心等國際級建設動工、全台首座美術館與圖書館共構的「台中綠美圖」3大建設要動工、完工。此外，交通部通過捷運藍線綜合規劃，未來只等著行政院審查，距離第二條捷運開工，只剩最後一哩路。
市府進一步表示，透過《遠見雜誌》民調評比各施政面向，市府團隊也得以檢討改善並持續努力提升施政品質，未來市府團隊會繼續以更踏實和謙卑的精神，落實「富市台中、新好生活」的城市願景，讓台中更幸福、更宜居。