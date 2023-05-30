雲南拆清真寺圓頂尖塔引爆警民衝突　官方發通告要涉案者自首

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事後通海縣警方將案件定調為「嚴重妨害社會管理秩序，造成惡劣社會影響」，發通告呼籲涉事民眾自首，在6月6日前主動投案，可以從輕、減輕處罰，否則將以零容忍的態度，從嚴從重懲處。
綜合媒體報導，納家營清真寺擁有600年歷史，最新一次於2004年改建，增加了圓頂尖塔。而在中國近年「宗教中國化」的運動下，法院認定新建的圓頂尖塔被認定有阿拉伯元素，必須予以拆除。
中國國家主席習近平於2021年的全國宗教工作會議上，喊出要深入推進「宗教中國化」，之後中國各地清真寺陸續傳出進行維修改建工程，將原有的圓頂尖塔拆除，把外觀改成中國傳統建築風格。
之前的拆除工作也曾傳出過抗議，而雲南納家營清真寺則是最新一次，因為清真寺拆除圓頂尖塔所爆發的警民衝突。其實「宗教中國化」不僅針對穆斯林，許多天主教、基督教的教堂，也必須進行外觀改建的工程，減少十字架的元素。
但是清真寺的改建特別敏感，牽涉到穆斯林在中國，尤其在新疆、維吾爾等地，長期控訴遭受北京打壓。前任中國政協主席汪洋，在說明伊斯蘭中國化時表示，「以社會主義核心價值觀為引領，廣泛傳遞中國伊斯蘭教愛國、和平、中道等理念，引導伊斯蘭教界人士和穆斯林群眾不斷增進對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同，推動中國伊斯蘭教更好與社會主義社會相適應」。
根據《CNN》報導，中國的回族權力團體則表示，這些工程不僅是針對寺廟外觀，更是有計劃地在減弱清真寺在社區中作為生活中心的機能。由於一系列的「宗教中國化」運動，造成許多回民現在不敢去清真寺，而回民擔心在拆除圓頂尖塔後，當局會把目標繼續轉向於限制古蘭經的讀經課程，最終回民恐將面對文化滅絕與宗教滅絕的下場。