不是雞排妹！民進黨中正萬華立委擬徵召吳沛憶參戰

民進黨2024提名策略小組今（30）日下午召開會議，會中建議徵召林飛帆參選台北市第三選區（中山、北松山）、議員王閔生挑戰台北市第八選區（文山），竹南前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區、議員李柏毅參選高雄市第三選區（左營、楠梓），議員劉仁照參選桃園市第五選區（平鎮、龍潭），而先前傳出黨中央研擬徵召雞排妹參選，引發部分黨內不滿聲浪，本次會議則建議徵召在地議員吳沛憶參選，名單有待明日送交中執會討論定案。
記者陳威叡／台北報導
民進黨2024提名策略小組今日下午召開會議，出席包括召集人潘孟安、吳秉叡、鄭文燦與黨秘書長許立明等人，會中提出建議徵召名單，前秘書長林飛帆參選台北市第三選區（中山、北松山）對上國民黨現任立委王鴻薇，議員王閔生參選台北市第八選區（文山）挑戰國民黨資深立委賴士葆。
此外建議徵召竹南前鎮長康世明參選苗栗縣第一選區，對決國民黨現任立委陳超明，議員李柏毅參選高雄市第三選區（左營、楠梓）接棒現任立委劉世芳，議員劉仁照接替退選楊家俍，參選桃園市第五選區（平鎮、龍潭）。
而先前傳出黨中央研擬徵召雞排妹鄭家純參選，引發部分黨內不滿聲浪，本次會議中小組成員建議由現任議員吳沛憶參選，上述6人名單有待明日送交中執會討論定案。有黨內高層指出，本次提名戰將以黨內為主的年輕世代，且多為深耕基層的現任議員，有民意基礎選擇繼續顧好地方，對決國民黨人選。也透露包括雞排妹選區與外界關注是否台北市第六選區（大安）是否與他黨合作，皆未討論。