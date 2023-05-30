「小佐佐木希」谷花音19歲了！最美童星現況曝 臉太肉遭喊認不出
日本最美童星「谷花音」5歲就出道，谷花音以神似女星「佐佐木希」的驚人美貌在演藝圈闖蕩，在人氣日劇《媽媽們的戰爭》、《全開女孩》等都有亮眼表現，甚至9歲就成為廣告代言數量第一的日本童星，火紅程度由此可知，但她5月初分享19歲慶生照，卻因圓潤的臉蛋被認為「走鐘」，讓網友們驚呼完全認不出。
記者賴禹妡/綜合報導
谷花音4歲時就因美貌被經紀公司簽下，她5歲正式出道成為童星，自此開始出演多部人氣日劇，也接下許多代言廣告，還和另一名童星鈴木福主持富士電視台招牌兒童節目「Beポンキッキーズ」，小小年紀就擁有大量粉絲。
谷花音從小就被說撞臉佐佐木希，本以為長大後會更神似，但她在成長過程中隨著稚嫩感消退，也失去了那股靈氣，雖然陸續還有接演戲劇作品，人氣卻不如以往，她今年5月初曬出19歲慶生照，竟因圓潤的臉蛋讓網友們驚喊認不出。
雖然谷花音現在身材較為豐腴，但五官仍相當精緻、立體，許多網友也表示只要谷花音瘦身成功，以她的演技實力在演藝圈應該仍十分受歡迎，「漂亮又會演的童星，現在可惜了，趕快瘦下來」、「還是很可愛啊，比普通人還優了，加油加油」、「肉肉的沒什麼不好、「長大後看起來更成熟也是應該的」。