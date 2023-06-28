打破夏日美白迷思！皮膚科醫師：2方法教你正確美白

想要好好美白不能靠旁門左道，蔡長祐醫師舉例表示，很多民眾會敷草藥，甚至是檸檬片，但有時候非但美白不成，適得其反還會導致皮膚的過敏發炎反應，一來一往膚色反而更黑了，甚至有些民眾皮膚有狀況，卻只想用雷射手段來解決，導致病兆越發厲害、得不償失。
也因此醫師提醒，想要美白的第一步關鍵，是防曬基本功，出外要隨時塗抹防曬，以及配戴像是帽子、太陽眼鏡等遮蔽物，避免陽光直曬肌膚。再來，要維持不曬黑的第二步關鍵，就是選擇正確的美白產品了！不過坊間百百款美白產品，到底如何選擇才合適？蔡長祐醫師表示，可以選用市面上比較溫和的保養品，尤其裡頭含有維生素Ｃ類、熊果素、傳明酸等成分的美白保養品，不僅這樣，醫師也提醒，適當時侯也可以吃一些維他命Ｃ，每日大約500-1000毫克的量，來增加皮膚抗氧化能力。
美容專家Paul老師更提醒，除了以上要點須注意，很多人在美白的過程中覺得效果不明顯，那是因為產品的美白機制不夠完善。要讓肌膚快速白回來，須注意幾個重點，第一，必須要減少肌膚曬後的發炎情況，一般人很容易忽略這個步驟造成肌膚變紅後變黑。第二，要阻斷黑色素形成的連鎖反應。第三，讓肌膚的代謝變快，才能一層一層白回來。第四，若是已經形成斑點及黯沉，就可以使用含有維他命C類的成分，讓肌膚的暗沉及斑點還原成白皙膚色。這四個步驟缺一不可，如果能注意這四個面向，就能在夏日依然維持白皙肌膚。Paul老師進一步補充說明，美白產品中，使用符合衛福部規範的美白成分，美白效果會更好，也更安全有保障。
網路上也有不少網友轉發分享文，有網友激推蓓朵娜「衛星美白精華」，強調是年度愛用精華液，可以滿足美白控的願望，全面阻斷黑色素形成，還給肌膚原本的明亮感。蓓朵娜不僅是最近藝人、網紅圈裡，討論度極高的品牌，還同時是巴黎時裝周指定使用的台灣保養品，不少民眾實測後紛紛大推，表示再也不需要太多瓶瓶罐罐堆在家了！
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現代人想要美白，不能單靠醫美手段，還是要從基本功「日常的防曬與保養」做起，選擇正確的防曬與美白產品，尤其像是衛服部核可有效的美白成分等，並且注意出門時的全身防曬措施，才能擁有亮白健康的好肌膚。
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