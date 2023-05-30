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邁阿密熱火「阿舍哥」殺進NBA總冠軍戰！阿舍食品打85折再送乾麵

▲NBA邁阿密熱火隊今日拿下東區冠軍殺進總冠軍戰，阿舍食品力挺代言人「阿舍哥」Duncan Robinson，火速宣布即日起至6月中，官網及門市消費打85折，加碼滿額贈送拌麵。（圖／取自Duncan Robinson IG)
▲NBA邁阿密熱火隊今日拿下東區冠軍殺進總冠軍戰，阿舍食品力挺代言人「阿舍哥」Duncan Robinson，火速宣布即日起至6月中，官網及門市消費打85折，加碼滿額贈送拌麵。（圖／取自Duncan Robinson IG)

記者蕭涵云/台北報導

NBA邁阿密熱火隊今（30）日再創「老八傳奇」，奪下東區冠軍進軍總冠軍決賽。熱火隊板凳暴徒Duncan Robinson，一直以來熱愛台灣泡麵，甚至還是阿舍食品的代言人。阿舍食品也力挺代言人，今日火速宣布即日起至6月中，阿舍官網及門市限定推出「阿舍哥雙重優惠」，消費直接享有85折優惠；同時加碼滿額555元，即贈「超人氣流星拌麵」一袋。

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以精準外線和NBA三分球記錄保持人而聞名的阿舍哥Duncan Robinson，曾是無人看好的球員，沒想到憑藉著努力不懈的專業精神，及穩定成長的出色表現，如今成為熱火冠軍戰的關鍵射手，扭轉頹勢用三分重砲，讓熱火奪得總冠軍賽的入場門票。

▲阿舍哥Duncan Robinson第三年代言阿舍乾麵，還曾分送給南灣居民品嚐。（圖／阿舍食品提供）
▲阿舍哥Duncan Robinson第三年代言阿舍乾麵，還曾分送給南灣居民品嚐。（圖／阿舍食品提供）
但你知道嗎？阿舍哥Duncan Robinson可是對來自台灣的阿舍乾麵難以忘懷，並主動請纓代言，今年已是第三年擔任品牌代言人。在這些日子裡，阿舍哥用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員，榮獲「NBA三分神射手」稱號。

在與塞爾提克對戰中，還以拿手三分重砲拉開比數，跌破大家眼鏡反撲得勝，成為史上第2支挺進總冠軍賽的老八傳奇。為了力挺代言人「阿舍哥」Duncan Robinson，阿舍食品即日起至6月中，阿舍官網及門市限定推出「阿舍哥雙重優惠」，消費直接享有85折優惠；同時加碼滿額555元，即贈「超人氣流星拌麵」一袋。

▲三商巧福x李錦記「黃豆醬燒豬柳」，打造港味台菜拌麵及拌飯。（圖／三商餐飲提供）
▲三商巧福x李錦記「黃豆醬燒豬柳」，打造港味台菜拌麵及拌飯。（圖／三商餐飲提供）
另外，國民美食「三商巧福」則攜手香港百年醬料「李錦記」，港味台菜聯名打造鹹甜帶辣的「黃豆醬燒豬柳拌麵/飯」。選用由原粒黃豆天然發酵而成的李錦記黄豆醬，醬香交融豉香、五香味濃，燒入豬柳、花生，呈現鹹甜帶辣的滋味；「黃豆醬燒豬柳拌麵」更在麵條拌入肉燥、三星蔥醬，口感層次更豐富。

即日起至7月11日，「黃豆醬燒豬柳拌麵/飯」特價109元（原價125元），點購還能以20元加購價帶走一包「李錦記方便醬料包」，有魚香肉絲用醬或甜酸排骨用醬兩種隨機嚐鮮。

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