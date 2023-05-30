台塑林健男哽咽緬懷李志村　展望下半年不看淡

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受到去（2022）年烏俄戰爭、中國大陸疫情，以及高通膨導致歐美快速升息等衝擊，下半年全球經濟由盛轉衰，造成石化業景氣不佳。台塑去年合併營業額2516億元，比2021年衰退8%，合併稅前利益額438億元，比2021年衰退49%，稅前每股盈餘6.88元。
針對今（2023）年第1季，因適逢農曆春節，且中國大陸下游加工廠持續進行庫存調整，備料需求不如預期，加上全球經濟受通膨及歐美加速升息影響，終端需求不振，拖累市場行情，石化產品利差明顯不如去年，公司合併稅前利益24億元，比去年同期衰退87%。
第2季因原油價格由約90美元，一度跌至70美元附近，影響下游購料意願，且全球通膨減緩速度不如預期，歐美持續升息，影響終端需求，加上美國有低廉原料成本的石化產品大量出口，拖累市場行情，還好第2季有現金股利32億元入帳，因此，利益額可望比第1季成長。
綜合前兩季來看，預估今年上半年營業額及利益額，將比去年同期減少。展望下半年，雖然國際預測機構預估，全球經濟成長減緩，將影響石化景氣。但是，中國大陸持續提出刺激經濟措施，有利經濟加速復甦，加上歐美可望終止升息，下游加工廠庫存調整已近尾聲，且第3季為石化產品傳統旺季，將帶動需求增加，因此並不看淡下半年的營運展望。
不過，國際市場還有烏俄戰爭、氣候變遷、地緣政治衝突、歐美貨幣政策及原油價格變化等不確定因素。面對種種挑戰，公司的轉型策略及投資布局有所調整與修正。像是擴大半導體及化學品產業：持續擴大在半導體產業布局，包含推動台塑勝高公司新建12吋矽晶圓廠工程，及開發其他半導體用化學品，並秉持循環經濟理念，與業者合作，將使用後化學品回收再利用。
跨入舒適生活創新產業：為增進人類福祉，以環境永續、醫療健康為核心，積極跨入舒適生活創新產業，已成功開發全PP材質衣服、全回收抗菌鞋，及生質EVA鞋材。深化AI及數位轉型：近年來，公司將AI應用於產銷優化、提升產量及品質、減少原料、能源耗用及工安環保，目前已完成197案，下半年將持續進行217案，預估每年效益12億元。
林健男表示，過去的AI模型只是弱AI的應用，隨著ChatGPT的出現，強AI的發展已正式展開，公司後續將應用ChatGPT在公司經營管理與輔助設計，並 開發專用模型，以提高經營績效。
在投資布局方面，公司將推動海內外擴建及去瓶頸工程，包含仁武醫材中心、高雄洲際石化專區、PVC去瓶頸、仁武碳纖廠、林園研發大樓與自動倉庫、寧波丙烷脫氫（PDH）廠及德州1-己烯廠，總投資金額500億元，預定於2023年下半年起陸續完工，每年可增加產值120億元。