提案要侯友宜專案報告遭退席流會 綠議員本周提清點人數反將一軍
新北市議會今（30）日原訂進行市規法案一二三讀會，國民黨團發起甲級動員希望法案順利付委，不過民進黨團總召鄭宇恩則以上週要求變更議程讓新北市長侯友宜到議會做專案報告，遭多數國民黨議員退席抗議造成流會後，今日鄭再提希望討論上周未完的提案，國民黨以不附議支持表達態度。最後鄭宇恩直接提出臨時動議，要求主持會議的新北市議長蔣根煌清點人數，因全場人數未過半，最終宣布散會。
記者吳嘉億／新北報導
鄭宇恩表示，侯友宜口口聲聲說當選總統會到立法院做國情報告，但連日新北治安亮紅燈，要求侯友宜到議會做治安專案報告，國民黨也要護航連連，不覆議支持市長進議會做治安專案報告，那不支持市長來做專案報告，現場人數也未過半，那就要求清點人數。
新北議會民進黨團副總召張維倩表示，上週國民黨用清點人數的方式來杯葛議程，今天民進黨團繼續為市民把關，仍然要求侯友宜到議會進行專案報告；可惜的是，在場27位國民黨市議員，沒有一位附議民進黨團的監督，痛批侯友宜冷血不顧新北市的治安就算了，連新北市議會國民黨團也一起同流合污，國民黨在新北市完全執政，完全對不起新北市市民。
今日議會大會原本要審查「新北市氣候變遷因應行動」、「新北市保障原住民族就業」條文、「新北市房屋稅徵收」條文、「新北市美術館設置」等自治條例，國民黨團發布甲級動員，不過因仍有數位同黨議員請假無法出席，加上同一陣營的無黨籍聯盟議員也多沒有出席，再民進黨團反將一軍下，最後導致流會散場，將待下周二重新審理。