2023端午節粽子選誰？名店比拼「熱銷榜」出爐：漲價還是一堆人搶

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TOP1：米其林必比登推薦好粽（熱銷超過960盒，990元）
TOP2：金澤萬久 金箔蜂蜜蛋糕－金箔蜂蜜蛋糕2入組/金兔造型限定款（熱銷超過820盒，1400元/800元）
TOP3：台灣500盤精選名粽（熱銷超過800盒，1300元）
TOP4：Baked Mallow 烤棉花糖開心果可可布朗尼禮盒（熱銷超過740盒，700元）
TOP5：YOKU MOKU 端午限定原味雪茄蛋捲20入（熱銷超過730盒，920元）
TOP6：小倉山莊 山春秋20入鐵盒裝（熱銷超過630盒，1150元）
TOP7：虎屋 中形羊羹 端午限定款/小形羊羹 5入端午限定款（熱銷超過600盒，900元/700元）
TOP8：不二糕餅 蛋黃酥12入禮盒（熱銷超過500盒，790元）
TOP9：細鳳果茶 草莓卡士達泡芙禮盒（熱銷逾310盒，580元）
TOP10：好好集×李日勝 炊金饌鮑干貝粽禮盒（熱銷超過300盒，1590元）
業者坦言，受到缺蛋、豬肉上漲等影響，粽子、伴手禮平均漲幅有1至2成，客單價從1100元來到今年1300元至1400元，不過考量到疫情解封，仍有自信端午禮盒買氣反而會上漲，像是不二家蛋黃酥，平均單顆從68元調漲至80元，現在12入禮盒售價969元，短短7天就銷破500盒。
微風超市也公布端午節預購熱銷榜，並指出今年包含限定端午禮盒在內，鋪貨數共增加200種品項，民眾有多元選擇之下，今（2023）年預購成績同樣較去年成長5成，客單價也比往年提高10%。
【Breeze Super精選熱銷排行榜】
1、黃婉玲老師手路菜經典花生粽（6入850元）
2、台北君悅酒店寶福粽禮（8入1880元）
3、皇上皇粽金打造雙饗肉粽禮盒（8入特價1080元）
4、晶華酒店冠軍鮑粽禮盒（2入1280元）
5、華西街台南擔仔麵蓮子干貝粽禮盒（8入1200元）