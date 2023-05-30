台中62條登山步道景致各具 市長邀民眾悠遊山林步道

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盧市長說，台中的登山步道共有62條，有專業的健腳級步道、也有平緩簡單的親子步道，以梨山地區的「環山獵人登山步道」來說，第一期步道非常平緩，讓人沉浸在大自然環境中，老少咸宜。如果希望挑戰比較有難度步道，可以走到二、三期去體驗。
「台中的登山環境絕對不輸國外！」盧市長說，台中各區域都有登山步道，若想規劃3天兩夜遊程的，可以去和平區，白天走步道，下午在附近吃原住民或客家風味餐，並參與當地的文化活動，是一次充實又具文化風情之旅。
至於，大坑登山步道、萬里長城步道、海線的鰲峰山步道等，是老少咸宜路線，許多台中市民每天來回走訪，就像運動一樣。響亮名氣，還吸引日本人特別前來走訪台中登山步道。
陳副局長指出，台中市權管登山步道總計62條，長度共110.9公里，觀旅局持續整建及串連既有步道，更新汰換老舊設施，營造安全的郊山遊憩空間，辦理觀光活動，並透過觀光旅遊網、網路社群平台推廣山城觀光，串連山海線觀光景點及規劃建議遊程，行銷台中優質的登山環境。
陳副局長表示，觀旅局以安全考量為原則，尊重現地環境紋理，採減法設計方式建置步道，考量當地文化特色與自然資源，落實環境與觀光發展與永續共存，另也整建既有步道設施，如修繕木棧道、欄杆，增建休憩空間及座椅，優化步道導覽指標、動植物解說牌等，新建及整修公廁，清潔維護步道，提升整體服務品質，並推廣企業認養，公私部門合力共創雙贏。