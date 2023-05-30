矽谷「惡血」騙局創始人今入監服刑　須在獄中工作償百億債務

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但最終外界發現，「一滴血驗百病」根本就是騙局一場，霍姆斯被控告詐欺，去年遭判有期徒刑11年3個月，Theranos也黯然倒閉。而這整個戲劇性的過程，被寫成《惡血》一書，還被拍成電影。霍姆斯始終宣稱自己無罪，試圖逃避牢獄之災，但法院駁回請求，規定她必須於30日入監服刑。
根據《BBC》報導，霍姆斯已經宣稱自己破產，連律師費都付不出來，因此法院雖勒令她歸還4.52億美元詐欺所得，但被害者幾乎不可能拿回這筆錢。
霍姆斯在獄中必須進行勞動服務，且她工作賺取所得的一半，將會拿出來償還給被害者。不過據估計，霍姆斯在獄中一年也只能賺150美元，跟她欠下的鉅額債務相比，連杯水車薪都談不上。
而在霍姆斯結束11年多的刑期後，也將持續受到政府追蹤，確保她的財產拿去還債。前聯邦檢察官歐尼爾（Ryan O'Neill）表示，在這種案例中，幾乎可以肯定霍姆斯出獄後沒有任何動機賺錢致富，「她清楚賺到的每分錢都會被法院拿走」。由於霍姆斯先生的財產並不會受到牽連，因此霍姆斯完全可以倚賴另一半維生。
對於霍姆斯破產的說法，也有專家懷疑，她早已透過精心安排，將財富隱藏到某些信託戶頭之中。歐尼爾表示，考慮到霍姆斯的知名度，肯定會有許多受害人持續盯著她的一舉一動，法院也不會在她入監期間停止調查，就看最後是否能找出霍姆斯脫產的證據。