竹苗地區水情燈號轉「正常」！台南、高雄放寬管制力道

前陣子鋒面來襲，為台灣各地帶來「及時雨」，先前水利署曾表示，這幾次降雨雖然不多，但幾乎確定反轉台灣乾旱情勢，不過要解除旱象需再多下幾場雨。
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不過，為減少民眾用水的不便，決定放寬各地區管制措施，實施橙燈減量供水的台南及高雄地區，民生夜間減壓供水由晚上10時至隔日6時，調整為晚上11 時至隔日5時，縮短兩個小時，每月1000度以上工業大用水戶節水率由10%，調整為5%，非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者節水率由 15%，調整為10%。
實施黃燈減壓供水的台中及嘉義地區，民生夜間減壓供水也同樣由晚上10時至隔日6時，調整為晚上11時至隔日5時，希望能因應水情紓缓逐步調隆節水力道。
水利署署長賴建信指出，目前台南跟高雄的節水率比原先預期還高，台南整體一日用水量不到100萬噸，高雄則差不多為135萬噸，放寬措施主要原因是由於高屏溪的水量有陸續升高的趨勢，粗估管制力道放寬後，每天用水量可增加10萬噸。
他說明，近期四波梅雨降雨不如預期，但透過積極引水等措施，各地區水情皆有好轉，以新竹地區寶山寶二水庫為例，其蓄水率大幅提升至93%；苗栗的水庫蓄水率有打80%；中部地區水庫則從過去30%左右，提升至6成；南部地區的南化水庫，從總量低於1700萬噸，突破至2500萬噸，每日水量也持續在增加中，預期南化水庫蓄水率會逐步提升；高雄高屏溪川流水量變化較為劇烈，當上游集水區稍有雨量時，流量會明顯提升。
雖然各地水情明顯朝正向發展，不過各界仍關切終究何時能真正解除旱象？賴建信說，未來兩週會有比較好的降雨訊號，預期目標希望台南二期稻作的水量能獲得確保，也盼工業及民生用水量也都能穩定。
氣象局副局長馮欽賜表示，目前季節屬性進入夏季，5月下旬至6月中所期待的梅雨，雖然並非典型的梅雨，但不無少補。從過去兩個月的統計觀察，中南部集水區的雨量屬於正常偏少，而颱風目前看起來離台灣有點距離，正逐步往東偏，強度不會再增強，降雨影響降低，不過仍有雨情落在宜蘭山區、北部雪山山脈等。針對整體台灣降雨情形，他指出，目前期盼6月中旬前能有些雨訊，這將可能是最後一波梅雨，樂觀期待其他地區水情燈號轉換。