英外相訪北約東翼　尋求強化對俄嚇阻、瑞典入會

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柯維立去年9月上任以來，今天首次訪問愛沙尼亞。英國外交部表示，柯維立將會晤愛沙尼亞官員、視察駐防當地的英國武裝部隊，並造訪一所收容逃離戰亂烏克蘭孩童的學校。
此外，柯維立將與愛沙尼亞科技企業交流，推動雙邊在數位醫療、永續能源等新科技以及經濟領域的進一步合作。
在北約東翼前進部署，英國武裝部隊在愛沙尼亞防區扮演領導角色。英國外交部指出，柯維立將訪問位於愛沙尼亞北部、臨波羅的海的艾馬利（Ämari）空軍基地，視察英國空軍操作第5代戰機「颱風」（Typhoon）執行空中巡邏任務，以及陸軍的阿帕契（Apache）和「野貓」（Wildcat）直升機支援多國演訓。
此外，柯維立將登上駐防波羅的海、正與數國盟軍進行操演的英國海軍兩棲攻擊艦「白島」（HMS Albion），與英國三軍基層交流。英國目前在愛沙尼亞派駐約850名武裝部隊人員參與北約東翼前進部署。
在挪威首都奧斯陸（Oslo）的北約外長非正式會議，除了確保各國持續在政治和軍事層面支援烏克蘭，柯維立將推動瑞典可在北約峰會登場前儘速取得加入北約的門票。目前瑞典入會主要遭遇成員國土耳其阻撓。北約決策機制為共識決。
北約峰會7月將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，除了瑞典，烏克蘭入會議題也備受矚目。英國官方曾在國會證實，就算烏克蘭無法在近期加入北約，邀請烏克蘭加入英國主導的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）是各方正積極商議的選項。目前烏克蘭與北約和JEF皆已建立密切合作關係。
JEF主要由北歐與波羅的海國家組成，目前僅瑞典還不是北約成員國。相較於北約，JEF的軍事行動與部署不需共識決，各國可在相互諮商後自行決定是否參與，這有助JEF的快速反應能力、機動性和行動彈性。（編輯：韋樞）1120530